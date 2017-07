Ana Simó: a pesar de las aperturas tecnológicas, se vive más discriminación

10/07/2017 12:00 AM - El Caribe

La psicoterapeuta familiar y de pareja, quien forma parte del movimiento “Soy más de lo que ves” habló sobre el trasfondo de la discriminación que se manifiesta en la sociedad dominicana.

“La discriminación es un tema cultural y tiene que ver con las creencias, al entender que se tienen que cumplir unos parámetros para ser aceptados o encajar dentro de la sociedad”, dijo Simó, psicoterapeuta familiar y de pareja. La especialista de la conducta discute el tema a propósito de formar parte del movimiento “Soy más de lo que ves” que desarrolla la marca culinaria Maggi.



De acuerdo con Simó, la discriminación viene dada por los prejuicios de cada individuo, los cuales surgen en el seno de la familia, como núcleo de la sociedad. Se trata de un rechazo por desconocimiento; un “no te apruebo” que nace de la falta de comprensión y aceptación de los demás, ya sea por su estilo de vida o preferencias personales. Consecuentemente, esta conducta limita el desarrollo de la tolerancia entre los individuos y fortalece los prejuicios.



“Un ejemplo es que a las chicas con afro les es difícil encontrar trabajo porque las ven como rebeldes o hippies. Igual los tatuajes, que se asocian con las pandillas o el uso de drogas. También se da con personas que comienzan a destacarse laboralmente y las atacan por sus orígenes humildes, diciendo que sus éxitos valen menos porque provienen de un liceo público, un pueblo o un campo”, explica la experta.



Simó, quien es directora del Centro Vida y Familia, reflexiona sobre cómo a pesar de las aperturas tecnológicas que caracterizan el mundo de hoy, los casos de discriminación se han mantenido y van en aumento. “La discriminación sigue igual a pesar de la actualización, la modernidad, de que la gente lee más y que supuestamente somos más open-minded”, asevera. Así mismo, explica que las aperturas tecnológicas están llevando a la discriminación simplemente por ver una imagen de alguien, cuando antes había que, por lo menos, interactuar con las personas. “En las conferencias me interesa que la gente entienda por qué todos juzgamos y todos criticamos, y que se entienda que el que discrimina se aísla y se amarga, fomentando la ira y los enfrentamientos”, explica.



Simó concluye señalando que no se trata de desechar las propias creencias, sino de tener la capacidad de ampliar la comprensión y darse la oportunidad de ver que en el mundo no estamos solos.