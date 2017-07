Daddy Yankee desplaza a Ed Sheeran como #1 en Spotify

El exponente urbano Daddy Yankee no es sólo el artista más buscado y escuchado en Spotify en América Latina sino también a nivel mundial.

El intérprete de temas como “La gasolina” y “Shaky shaky”, entre otras, superó al cantante británico Ed Sheeran en la plataforma de música digital al alcanzar los 44,735,586 de escuchas mensuales, convirtiéndose en el número uno a nivel mundial, título que ostentaba el intérprete de “Shape of you”.



“Ser el primer artista latino en llegar a ser #1 en Spotify marca un precedente no tan solo para mi carrera sino para la industria en general. La revolución digital musical ha unificado al mundo y esta es la prueba; todos estamos en el mismo barco, sin etiquetas ni estereotipos”, dijo Ramón Luis Ayala, nombre de pila del artista.



Recordó que cuando comenzó su carrera en el año 1992 en su natal Puerto Rico, muchos no le dieron más de tres años en la industria y mucho menos pensaron que triunfaría fuera de la isla. “Pero nunca me detuve”, afirmó. “Me tocó seguir luchando, me tocó hacer grandes sacrificios, me tocó perder momentos importantes con mi familia, me tocó sentir el prejuicio de mucha gente que no me abría las puertas”, agregó el artista.



Más de una década después de que su disco “Barrio fino” (2004) se convirtiera en el álbum más vendido de música urbana latina y su tema “La gasolina” en un megaéxito mundial, Daddy Yankee continúa siendo uno de los nombres más influyentes y reconocibles del reggaetón.



También, en medio del auge que ha tenido su colaboración con Luis Fonsi en “Despacito”, su gira por Europa y su pegada con “La rompecorazones”, junto a Ozuna, Daddy Yankee anunció que el audiovisual de su sencillo “Shaky shaky” alcanzó un billón de reproducciones en YouTube. “¿Puede una improvisación llegar a ser un fenómeno? Sí señor, y aquí está la prueba. Shaky Shaky es el primer reggaetón en llegar a un billón en menos de un año”.