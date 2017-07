Las Reinas del Caribe vencieron a Tailandia

10/07/2017 12:00 AM - El Caribe

HOLANDA. La República Dominicana conquistó su segunda victoria al hilo en el Campeonato Mundial Grand Prix tras vencer ayer 3-1 a Tailandia (25-22, 22-25, 25-22 y 25-18) en el último choque de esta ronda que se jugó en ese país.

Ahora, la selección de la República Dominicana viajará a Rusia para jugar tres partidos el viernes contra Rusia, el sábado contra Holanda y el domingo contra Bélgica, en la segunda ronda del Grand Prix 2017.



Con ese triunfo, las Reinas del Caribe finalizaron en el segundo lugar en el Pool C, del Grupo 1, detrás de Holanda, que acumuló marca de 2-1 (7 puntos), además, le ganó la serie particular a Dominicana al ganarle el primer día.



Dominicana finalizó en segundo con seis puntos acumulados y marca de 2-1.



Ofensiva combinada



El ataque de las criollas fue guiado por Brayelin Martínez, Bethania de la Cruz y Annerys Valdez, quienes castigaron a la buena defensa de Tailandia, que con el paso de los sets se fue desgantando un poco. Brayelin y Annerys lograron 21 puntos cada uno, Bethania de la Cruz 17 y Jineirys Martínez con 12.



Por Tailandia, Hattaya Bamrungsur con 18 y Pleumjit Thinkaow con 16.



Otras que hicieron un gran aporte fueron Jineiry Martínez con potentes ataques por el centro, así como Jeoselina Rodríguez, quien inició el encuentro como opuesta. En el primer parcial Dominicana tuvo que venir de atrás para rebasar la ventaja de sus rivales que en un momento ganaban 16-14. Un remate de Brayelin le dio la ventaja a Dominicana 21-20, luego Bethania de la Cruz amplió a 24-22. En el segundo parcial, Tailandia ajustó sus esquemas ofensivos y defensivos y logró un buen inicio de set por 5-1, donde la defensa de las criollas bajó un poco.



Las Reinas hicieron un gran esfuerzo y pusieron el juego 24-22, pero no pudieron rematar.

Se impuso la veteranía; banderas en las gradas

En el tercero y cuarto parcial, las dominicanas implantaron su ritmo. En el tercero, Bethania logró hacer un rally de 6-0. El cuarto set fue casi similar y la veterana Annerys Valdez logró tres puntos seguidos para sellar la victoria. En las graderías se observaron a fanáticos dominicanos con banderas, además se pudo ver a otro con un cencerro, dándole colorido y sabor al juego.