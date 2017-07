Las Reinas del Caribe ya tienen 60 mil dólares

Participar en el Grand Prix de Voleibol femenino genera buenos dividendos en cuanto a la repartición de dinero se refiere. La Federación Internacional de Voleibol (FIVB por sus siglas en inglés) hace un desembolso de más de tres millones de dólares que serán distribuidos dependiendo del lugar en que finalicen los equipos participantes. En el caso de las “Reinas del Caribe”, que finalizaron segundas en el Pool C del Grupo 1 con récord de 2-1, ya aseguraron la suma de 60 mil dólares. Holanda, que concluyó con igual marca, se llevó 80 mil dólares por finalizar líder de su grupo. “Si ellas avanzan en las tres etapas se llevan la suma de 180 mil dólares. Por cada etapa deja ganancia”, expresó Cristóbal Marte Hoffiz, director del proyecto nacional de voleibol femenino, al programa radial “Mañana Deportiva” de CND Radio (92.5 f.m.). “En esta situación, se suman las ganancias de las tres etapas de la ronda preliminar. A estos se le resta el costo de los boletos aéreos o cualquier otros gasto incurridos en el viaje del equipo. Si falta dinero, yo lo pongo, y si sobra dinero ese restante es de las muchachas”, agregó. Cristóbal manifestó que cada pasaje de la delegación de 18 personas (jugadoras y cuerpo técnico) de la selección tuvo un costo de 6,132.40 dólares (US$110,383.20 total). También adelantó que el costo de inscripción de la selección para este tipo de certamen es de 100 mil dólares.



El dinero del premio será transferido directamente de la secretaría de la FIVB en Lausana, Suiza, a las federaciones nacionales después de concluido el certamen. Si el equipo es uno de los seis equipos que logran clasificar a la ronda final, obtendrá un premio en metálico, que va desde los 600 mil dólares para el ganador del Grand Prix 2017 hasta 50 mil dólares para el que concluya en sexto lugar. “La final es de ellas. Llueva, truene o ventee”, dijo en tono jocoso Marte.



Situación de visado



Marte calificó de “rutinaria” la situación en el que las jugadoras Niverka Marte, Marianne Fersola y Brenda Castillo les fue impedida el acceso al avión de la línea aérea Polish Airlines, que las trasladaría desde Varsovia a Rusia luego de su participación en la primera ronda del Grand Prix.



“Parece ser que agentes de Polish Airlines vieron algo que no les gustó, que no entendieron o algo anormal en las visas de cada una de ellas. Ante esa situación, el equipo entero decidió quedarse en Polonia, algo que apoyo”, dijo Marte.



Manifestó que ante esa situación, conversó con directivos de la Federación de Voleibol de Rusia, quienes a su vez hicieron contacto con el consulado ruso en Varsovia, Polonia, con la finalidad de reunirse con el seleccionado femenino para “resolver satisfactoriamente el problema de manera tal que puedan abordar el avión con destino a Rusia. “Gracias a Dios que todo se resolvió”, dijo Marte horas después a elCaribe. “Ellas van a estar viajando este martes (hoy) a las 11 de la mañana (5:00 a.m. hora de República Dominicana) con destino a Kaliningrado, en Rusia para suparticipación en la segunda ronda del Grand Prix”, informó Marte.