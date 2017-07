Marcel: “El merengue se convirtió en música del ayer”

La cantante Marcel “Piel Morena” consideró que el merengue “pasó a la historia” y criticó que en los últimos años no hayan surgido nuevos exponentes que enaltezcan el ritmo de identidad nacional, con excepción del ganador en la pasada entrega de los Premios Soberano, Gabriel. Por esta razón, la cantante, quien lleva 17 años batallando en el mundo artístico a ritmo de merengue, decidió dar un giro a su carrera y enfocarse en la bachata con su nuevo disco Vacía de Amor. El álbum se estrenó oficialmente en México, por considerar que esta una plaza que le da mucho apoyo a la clase artística.



“Lamentablemente, debo decir que soy como Johnny Ventura, merenguera hasta la tambora; sin embargo, tengo que ser clara y fría en mis declaraciones. Aquí el merengue se quedó estancado, el merengue se convirtió en historia, el merengue se convirtió en un libro, el merengue se convirtió en una música del ayer”, expresó a elCaribe la intérprete de “Tengo un viejo”.



Cree que esta situación se da porque desde hace mucho tiempo no han surgido nuevos líderes que fusionen el género que fue declarado por la Unesco como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”. Sin embargo, al ser cuestionada sobre qué se puede hacer para rescatar el ritmo de la güira y la tambora, indicó que “no sabría decirte, por eso ando en mi onda”. “Estoy sumamente sumergida en la bachata, porque en los últimos 15 años se ha convertido en un género internacional”, agregó.



Marcel entiende que la internacionalización de la música de amargue la puede ayudar a trabajar de forma más libre y con menos estrés. “Confieso que cuando estaba haciendo merengue, en los últimos años estaba súper estresada. Qué difícil era cuando iba a donde un Dj, un locutor, cuando quería insertar mi música, y sin embargo me encontraba con tantos cortapisas, porque realmente no estaba en la vibra del tiempo, pero con la bachata me sucede diferente”, reveló.



Agenda musical



A partir de agosto próximo, y hasta octubre, Marcel presentará una gira de conciertos por todo el país, denominada “Bachatera ¿ y qué?”, en homenaje a los propulsores de este género musical y que también servirá para promover su nueva producción de ocho temas. “Vamos a tratar de hacerlo en las 32 provincias, o en las provincias donde he tenido más auge, donde me han contratado más, como es el caso del Este, La Romana e Higüey; en el Sur, San Juan y Baní, entre otras localidades del Cibao”, detalló la cantante de 43 años.

De promoción por México y Argentina

Aunque no están incluidos, dijo que en la gira le gustaría compartir escenario con Luis Segura, Leonardo Paniagua, José Manuel Calderón y Ramón Torres, tras considerar que son los íconos de la bachata. Además, en noviembre próximo, “Piel Morena” tiene en agenda regresar a México para hacer unas presentaciones en vivo. Para enero de 2018 tiene programado viajar a Argentina para promover el disco Vacía de Amor.