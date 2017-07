Perozo: “Dirigir mi primer filme es como tener un nuevo amor”

El actor dominicano Frank Perozo, quizás el más prolífico de los intérpretes locales de los últimos tiempos, se coloca por primera vez tras las cámaras; y lo hace despojado del temor natural que supone el reto de una “ópera prima”.

Para él, el hecho de sumar experiencias en decenas de filmes le ha hecho “cómodo” su trabajo de director en Colao, una comedia romántica en la cual ha volcado todo su “entusiasmo”, apostando a sus vivencias en la industria.



“Dirigir mi primera película es como tener un amor nuevo. Tengo mucha ilusión, me siento feliz y dispuesto a salir bien librado de este reto”, explica Perozo a Efe. Su seguridad tiene mucho que ver con los actores bajo su orientación, pues los conoce prácticamente a todos y con algunos de ellos ha compartido escenas en varias ocasiones.



No por coincidencia, en esta cinta resalta en rol estelar la dominicana Nashla Bogaert, con la que Perozo protagonizó ¿Quién manda? (2013), una de las más taquilleras del aún incipiente cine local, que la nominó a la Mejor interpretación femenina de los Premios Platino de 2014.

Esa película, de la que Perozo fue productor, representó al país en la sección de filmes extranjeros de los premios Oscar de ese año. Otra de las actrices con quien ha trabajado y ahora dirige es Evelina Rodríguez, con la que actuó en La extraña (2014), el primer “remake” del cine dominicano, basado en la francesa L’ètrangére (1968), del italiano Sergio Gobbi, que produjo la versión local.



“Es que me siento a gusto con estos mis compañeros. Tampoco es que ha sido fácil, pero sí algo divertido hacer este trabajo”, refiere este actor de películas internacionales como “Miente” (2009), y “Affaires étrangères” (2013).



Por eso no parpadea a la ahora de responder con cuál rol prefiere identificarse: “Definitivamente, soy actor. Ahí es que puedo expresar todas mis emociones”, dice con absoluta seguridad el artista de 39 años.