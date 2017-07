Relacionan sexo oral con gonorrea resistente a antibióticos

11/07/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Si alguien contrae gonorrea ahora es mucho más difícil de tratar, y en algunos casos hasta imposible, ya que este mal no está respondiendo a los tratamientos tradicionales con antibióticos. El sexo oral está contribuyendo a la aparición de un peligroso tipo de gonorrea resistente a los antibióticos, pero además, una caída en el uso del condón está contribuyendo a su contagio, según una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Esta enfermedad de transmisión sexual está desarrollando rápidamente resistencia a los antibióticos, y según los expertos de la OMS la situación es “bastante desalentadora”, ya que hay muy pocos tratamientos nuevos en el horizonte.



Alrededor de 78 millones de personas se contagian de gonorrea en el mundo cada año. Esta afección, cuyos síntomas a veces son difíciles de identificar, puede causar infertilidad y facilitar el contagio del virus del VIH/Sida.



La doctora Theodora Wi, de la OMS, dijo que ya se registraron tres casos en los que la infección es totalmente intratable: uno era en Japón, otro en Francia y otro en España. Pero las evidencias de resistencia están más extendidas, según el análisis que la organización hizo en 77 países. “La gonorrea es una bacteria muy inteligente; cada vez que introducimos un nuevo tipo de antibióticos para tratarla, se vuelve resistente”, dijo la doctora Wi. Los expertos temen que los tres casos intratables identificados son solo la punta del iceberg, porque la mayoría de las infecciones de gonorrea se contagian en los países más pobres, donde los casos son más difíciles de detectar.



¿Por qué el sexo oral contribuye a su resistencia a los tratamientos? La gonorrea está causada por la bacteria Neisseria gonorrhoea, que puede infectar los genitales, el recto y la garganta, pero es esta última la que causa más preocupación entre los profesionales de la salud.



Según explicó la doctora Wi, los antibióticos pueden hacer que las bacterias que están en la parte de atrás de la garganta, incluidas algunas que son neisseria “parientes” de la gonorrea, desarrollen resistencia a los medicamentos.



“Cuando usas antibióticos para tratar problemas como una infección de garganta típica, estos se mezclan con la especie Neisseria”, un gran género de bacterias que agrupa a distintos tipos y que pueden estar en la garganta. “Y esto resulta en el desarrollo de resistencia”. Si además añades la bacteria específica de la gonorrea a ese ambiente a través del sexo oral, entonces puede surgir una especie de súper-gonorrea.



Síntomas



La gonorrea se contagia a través del sexo vaginal, oral o anal sin protección. Algunos de los síntomas frecuentes son una secreción genital espesa de color verde o amarillo, dolor al orinar y sangrado entre los periodos en el caso de las mujeres. Sin embargo, se estima que uno de cada 10 hombres hetereosexuales contagiados y tres cuartos de las mujeres infectadas no presentan síntomas fácilmente reconocibles. Una infección de gonorrea que no se trata puede causar infertilidad y enfermedades de inflamación pélvica. También se le puede contagiar al bebé durante el embarazo.