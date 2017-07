Tribunal dará a las 7:00 de la noche fallo contra acusados de matar a Aquino Febrillet

Será a las 7:00 de la noche de este martes cuando el juez del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará a conocer el fallo del juicio de fondo que se le sigue a Blas Peralta y otros tres acusados de matar al ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet.

En la audiencia de esta mañana la señora Rita Solís, viuda del malogrado ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mostró la camisa ensangrentada de Aquino Febrillet y pidió al tribunal que condene a Blas Peralta a la pena máxima, “porque no le devolverá a su esposo”.

En tanto que Blas Peralta, justificó el homicidio del ex rector y manifestó que se produjo por culpa del ex diputado Eduard Montás, "porque sí él no le hubiera dado una galleta, no reaccionaría así". Montás y Peralta discutieron en un restaurante y el segundo persiguió a una yipeta en la que iba el fallecido. Dijo que perseguía al ex legislador cuando hizo los disparo que impactaron al academico y a una secretaria de éste.

De igual modo, el transportista acusó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, de haberlo condenado a 30 años de prisión de antemano y de presentarlo a la sociedad como un monstro.