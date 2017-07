El Virus del Papiloma Humano aumenta el riesgo de padecer cáncer

Existen más de 100 tipos del Virus del Papiloma Humano (VPH). Entre ellos se encuentran los de alto riesgo, que pueden causar cáncer; y los de bajo riesgo, que aunque provocan arrugas genitales, no causan carcinomas, explica la gineco-obstetra María del Carmen Mateo de la clínica Fuente y Romano. “Los de alto riesgo están asociados a las lesiones precancerosas que, de no ser tratadas, con el paso del tiempo pueden evolucionar, por ejemplo, a un cáncer de cuello de útero”, dice Mateo.



Existen casos en los que el VPH pasa desapercibido, por ser asintomático, por lo que Mateo recomienda a las mujeres someterse a pruebas de citología. Puede ocurrir que el sistema inmunitario combata la infección y el paciente nunca se entre que la contrajo, sin embargo, cuando no puede eliminarla, ésta permanecerá activa en el cuerpo, destaca Mateo.



Según la especialista, cuando el VPH de alto riesgo persiste puede infectar las células del cuello uterino, de la boca y de la garganta, así como las del ano, pene, vulva o de la vagina, lo que puede derivarse en un cáncer que puede afectar tanto a hombres como a mujeres.



Las infecciones por VPH convierten a las células sanas en anormales, denominadas “células precancerosas”. Si estas células precancerosas no se eliminan, pueden continuar creciendo y convertirse en cáncer. El tipo de cáncer más común asociado con el VPH es el cáncer cervical. No obstante, los otros tipos relacionados con el virus van en aumento.



Tipos de cánceres



El cáncer de cuello uterino o cervical es el que más afecta las mujeres, este carcinoma puede detectarse en sus etapas iniciales e incluso prevenirse a través de la prueba del Papanicolaou. Además, el VPH también puede causar cáncer de vulva, este cáncer afecta los labios, el clítoris y las glándulas a los lados de la abertura vaginal, indica la doctora.



Por otro lado, Mateo expresa que, “en los hombres, el virus puede ser causante de cáncer peniano o de pene. En la mayoría de los casos comienzan en la parte interna del prepucio. El hombre puede sufrir cambios en el color o el espesor de la piel del pene y llegar a tener úlceras en su miembro muy dolorosas”.



Asimismo, tanto en hombres como en mujeres, el VPH es responsable de la mayoría de casos de cáncer anal. Algunos expertos recomiendan pruebas de citología anal (también llamada prueba de Papanicolaou anal para detectar el cáncer de cuello uterino) a las pacientes con mayor riesgo de padecerlo. Esto incluye a hombres que tienen actividad sexual con otros hombres, mujeres que hayan tenido cáncer de cuello uterino o de vulva, cualquiera que sea seropositivo (personas portadoras del VIH sida), así como cualquiera que haya recibido un trasplante de órgano.



Los síntomas asociados con el cáncer anal incluyen hinchazón causada por la incapacidad de eliminar los residuos adecuadamente, picazón anal severa y constante, y sangrado del recto de manera regular. El sangrado rectal puede o no estar acompañado de dolor.



“El VPH también provoca cánceres de boca y garganta en hombres y a mujeres”, dice la especialista. Este tipo de cánceres, asegura, se descubren en la parte trasera de la garganta, incluyendo la base de la lengua y las amígdalas. El riesgo de esta infección está asociada con el intercambio de besos con boca abierta y sexo oral, resalta Mateo.



A pesar de no existir una prueba estándar para detectar cánceres en etapas iniciales en la garganta, pueden ser detectados durante exámenes de rutina por un dentista o médico general.



Vacuna



Mateo puntualiza que la vacunación contra el VPH puede reducir el riesgo de infección. La Administración de Alimentos y Drogas (FDA) ha aprobado tres vacunas para prevenir la infección por VPH: Gardasil, Gardasil 9 y Cervarix.

Importante



Las infecciones por VPH convierten las células sanas en anormales, denominadas “células precancerosas”. Si estas células no se eliminan a través de tratamientos pueden continuar creciendo y convertirse en cáncer.