El cine familiar se nutre con “Súper Papá”

Roberto Ángel Salcedo tuvo un enfoque distinto en su producción cinematográfica número 12, Súper Papá, la segunda que lleva a las salas en el 2017 y a la que le dedicó más tiempo antes de proyectarla en los cines. La nueva comedia del también presentador de televisión, género en el que se ha establecido y en el que se ha convertido en uno de los directores dominicanos más taquilleros, pese a las numerosas críticas que suele recibir, es uno de los filmes más acertados de su filmografía.



Aunque Súper Papá es una historia simple, lineal, sin sorpresas, pero con humor, tiene un principio, una situación que se anuda y se desata sin complicaciones durante una hora y 26 minutos que dura la película; contrario a El Plan Perfecto. Apelando a lo emotivo y al valor de la familia y la amistad, Súper Papá cuenta con rostros familiares en las cintas de Salcedo, como son Manolo Ozuna, quien definitivamente fue el corazón de la cinta con su espontaneidad y buen humor al interpretar a un abogado que no tiene muchos escrúpulos ni profesionalidad, siendo sus chistes los más acertados; Juan Carlos Pichardo Jr. sumó otra de las participaciones más convincentes al dar vida a un hombre enamorado y despechado que no hace más que relacionar todo cuanto sucede a su alrededor con su ex novia Martha (Sarodj Bertín).



A la cinta se suman interesantes actuaciones de Karen Yapoort, la sexy y atenta niñera; Denisse Quiñones, Cuquín Victoria, Eddy Herrera y Juan La Mur. Otros que forman parte del elenco son Freddyn Beras, Yamilé Scheker, Liz Soto, Alberto Vargas (Radical Total), Niurka Mota, Franklin Domínguez y Melissa Guzmán.



Francisco Sanchís con el típico personaje de filmes como Mi suegra y yo y El Plan Perfecto, que en ambos casos parece una continuación del anterior.



Siendo este su tercer filme enfocado especialmente a los menores de la casa, la cinta cuenta con el debut en la pantalla grande de las tres hijas del también guionista (Ximena, Miranda y Sofía), quienes juegan a ser tres de los seis hijos de Juan Antonio (Roberto Ángel).



“Es una película que hemos concebido para la familia, para que los pequeños puedan disfrutar, así como los adultos. Hace más de un año que la filmamos, pensábamos en ese momento que el tiempo no iba a llegar, pero todas las fechas llegan (…) el móvil de esto es que la pasen bien y la disfruten, ese es nuestro objetivo”, dijo Salcedo previo a la proyección del filme durante la gala premier.



La cinta, de la productora Miranda Films y Producciones Coral, trata la historia de Juan Antonio, un hombre que perdió a su esposa cuando ésta dio a luz a su sexta hija. Los suegros, encarnados por Cuquín Victoria y Yamilé Scheker, entienden que el padre no es lo suficientemente apto ni tiene la estabilidad económica para criar a sus seis nietos, todos traviesos, y piden la custodia para llevárselos a vivir a España. Para esto contratan a uno de “los mejores abogados de la ciudad” (Herrera).



La trama se desarrolla cuando Juan Antonio contrata a un abogado encarnado por Ozuna y junto a su tío (Sanchís) y sus amigos (Pichardo Jr., La Mur y Radhamés Espíritu), cada uno con sus peculiaridades y excentricidades, tratan de hacer hasta lo imposible para impedir que la familia sea dividida.



La organización



La gala premiere de Súper Papá se realizó la noche del lunes en Palacio del Cine del centro comercial Sambil, en la que participó casi todo el elenco de la película. Un detalle que dificultó el trabajo de la prensa fue que muchas personas tuvieron acceso al evento y se mezclaron con los invitados y ganadores de boletas, generando un tumulto y desorganización.