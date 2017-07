Lucía Medina: “Yo todavía soy la presidenta de la Cámara"

La presidente de la Cámara de Diputaos, Lucia Medina, dijo que está satisfecha con el trabajo realizado al frente de ese poder del Estado y manifestó estar consciente de que el Partido de la Liberación Dominicana -PLD- le dio un año en esa posición.

Medina expresó agradecimiento a su partido que le permitió servir al país desde la Cámara de Diputados.

“Bueno a mí me dieron un año, a mí el Comité Político de mi partido me dio la oportunidad de poder tener un año de gestión, lo que hemos querido en este año es cumplir con lo que manda la Constitución y el reglamento de la Cámara” dijo Medina al ser abordada por los periodistas que cubren la fuente sobre las supuestas aspiraciones que tendría de reelegirse al cargo.

“Yo todavía soy la presidenta de la Cámara, el 16 de agosto a las 9 de la mañana háganme la pregunta”, sostuvo.

Al ser cuestionada por elCaribe de si se iba satisfecha de su posición, manifestó “Estoy satisfecha del trabajo realizado, que no hubiera sido posible si no me ayudan todos los m miembros, honorables diputados y diputadas y todo el personal, desde el que tiene el nivel más alto de la Cámara, como el ultimo”.

Citó dentro de sus logros este año el relanzamiento de la Red Global de Información Legal.