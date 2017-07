Nelson Cruz y su afán de fotografíarse junto al umpire Joe West en el Juego de Estrellas

12/07/2017 10:47 AM - AP

MIAMI (AP) — ¿Lo mejor y más divertido del Juego de Estrellas? La avidez de Nelson Cruz por sacarse una foto con un umpire.

La secuencia del sexto inning en Miami retrató el cambio de las reglas para esta edición del Juego de Estrellas, que ya no determina el equipo que será anfitrión en el inicio de la Serie Mundial.

“Esta vez cuenta”. Tal fue el eslogan con el que el béisbol de Grandes Ligas promocionó su exhibición de mitad de temporada, en respuesta al vilipendiado empate 7-7 en la edición de 2002.

La próxima Serie Mundial se pondrá en marcha en el estadio del equipo que tenga el mejor récord durante la temporada regular.

Como todo cambió, al eliminarse la regla en el nuevo convenio laboral, el partido en el Marlins Park se prestó para relajarse, y eso fue lo que motivó a Cruz pedirle al receptor Yadier Molina que tomara la foto.

No fue lo único inusual en el estadio con techo retráctil. El canal Fox ensayó con entrevistas con jugadores durante el partido y en el terreno. Alex Rodríguez, el entrevistador, hizo demorar el curso del juego un par de ocasiones mientras charlaba con los peloteros en medio de los innings.

Pero el momento inolvidable se dio cuando Cruz se sacó la foto con el umpire del plato Joe West previo a un turno.

El toletero dominicano de los Marineros de Seattle se atrevió debido al permiso para cargar los teléfonos móviles en el dugout, así que lo puso en silencio y se lo guardó en el bolsillo trasero de su pantalón.

“Lo había intentado hacer en 2013, pero no pude”, dijo Cruz, quien entonces se había tentado con sacarse la foto con el primera base. Pero fue sacado out.

“Esta vez, tenía que sacarme la foto con alguien y tenía que ser Joe West, es una leyenda”, añadió.

¿Por qué West?

Cruz nunca ha olvidado una decisión de West cuando era novato con los Rangers de Texas. No se deslizó en una jugada en la segunda base, cuando era la maniobra que correspondía, y Cruz creyó que lo iban a decretar out por su despiste corriendo. Pero West cantó quieto y le advirtió: “para la próxima vez, te deslizas”.

“Ese fue uno de los mejores momentos en el juego”, comentó el dominicano Robinson Canó, compañero de Cruz en Seattle. Un jonrón de Canó en el décimo inning decidió la victoria 2-1 de la Liga Americana ante la Liga Nacional.

Molina, quien bateó un jonrón solitario en la baja del sexto para la Nacional, aceptó de buena gana el pedido.

¿Fue raro? Pero también algo divertido”, dijo el receptor puertorriqueño. “Lo que le dije fue: ‘¿Esto es en serio?’ Y fue en serio”.

West, quien trabajó en el juego número 5.000 de su carrera, también quedó sorprendido.

“Nunca había visto algo así, nunca”, dijo West a The Associated Press. “Creo que esta ha sido la primera vez que he quedado sin poder hablar en el terreno”.

Joe Maddon, el manager de la Nacional, se refirió a la ocurrencia de Cruz.

“Te apuesto que si el partido contaba (con la previa regla), no lo hubiera hecho”.

¿Y acaso Cruz temió que iba a dañar su teléfono en el terreno? “Lo tengo asegurado”, replicó sonriente.