Vitelio comienza su era en Lidom

12/07/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Vitelio Mejía puso primero a Dios por sobre todas las cosas. Luego, en sus primeras sílabas, adelantó que iba a ser breve, contrario a lo que suponía ser un abogado cristiano y así fue.

Su discurso de aceptación duró dos minutos con 48 segundos. Así comenzó este abogado su era al frente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).



Con traje gris, camisa blanca y corbata rosada, Mejía asumió como presidente de esa entidad después que las seis franquicias que la conforman lo escogieran a unanimidad por los próximos dos años (2017-19), una decisión que finalizó de manera oficial con el período de 26 años de Leonardo Matos Berrido. “Me veo como un puente, un puente por el cual debemos hacer pasar la liga de un pasado glorioso a un futuro promisorio”, declaró el abogado, un miembro de Lidom desde hace seis años. “Creo que esa es mi misión y espero que Dios me permita cumplirla”.



La asamblea ordinaria anual de asociados de Lidom, celebrada en las oficinas del estadio Quisqueya, estuvo presidida por Winston Llenas, presidente de las Águilas Cibaeñas, quien presentó a Mejía con unas breves palabras.



Además de Llenas, estuvieron presentes Samir Rizek, presidente de los Gigantes del Cibao; José Mallén, presidente de las Estrellas Orientales; Jaime Alsina, presidente de los Tigres del Licey; José Miguel Bonetti, presidente ejecutivo de los Leones del Escogido, y Luis Rodríguez Amiama, titular de los Toros del Este.



Tras su discurso, Mejía contestó preguntas de los periodistas por casi siete minutos y dio a conocer que Llenas también fue elegido primer vicepresidente, además de la confirmación de José Manuel Busto Soler como tesorero y la adición de la doctora Ana Judith Alma como secretaria. Ella se convierte en la primera mujer que entra a la Junta Directiva de Lidom. Ese era el puesto que ocupaba José Henrique Hernández Machado.



Los demás cargos serán escogidos y anunciados en su momento, según declaró el propio Mejía. “Cambios habrán muchos, lo que no podrán es ser inmediatos... lo que queremos es convertir el béisbol en un pasatiempo del año entero, no vivir divorciados de la fanaticada, del pueblo, para luego reactivarnos en octubre cuando se cante play ball”, afirmó el nuevo titular de Lidom. “Hay que discutirlos en el seno de la Junta Directiva, pero hay que organizar comités de trabajos por áreas. El trabajo de la liga tiene que ser un trabajo en equipo y tiene que seccionarse en equipos de trabajo para que pueda ser eficiente”.



Dedicatoria a Matos



Ni en su intervención espontánea ni en el segmento de preguntas y respuestas, Mejía mencionó a Matos Berrido, el que fue presidente de Lidom desde 1991. Winston Llenas tampoco lo hizo en su presentación.



Pero la dirección de prensa entregó una nota de prensa en la que se informó que el torneo de 2018-19 será dedicado a Matos Berrido. “Todos coincidimos en dedicar el próximo campeonato al querido y admirado doctor Matos Berrido por sus aportes al béisbol profesional dominicano y a los equipos que integran la liga”, rezaba una cita textual que fue acreditada a los miembros de la Junta Directiva de Lidom.