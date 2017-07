Los diputados no acogieron línea en voto Código Penal

13/07/2017 12:00 AM - Suedi León

En la discusión a las observaciones presidenciales al Código Penal, el pasado martes, las líneas partidarias no funcionaron y los diputados votaron a su consideración. Esto provocó que ninguna de las posiciones consiguiera la mayoría calificada (2/3 de los presentes) para que el Código pasara. Lo que sucedió en la Cámara de Diputados, para muchos de los legisladores que tienen más tiempo en el Congreso, marcó un precedente en materia democrática.



El principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) respaldó las posiciones del presidente Danilo Medina, y mandó a su matrícula a sufragar a favor de las causales para la interrupción del aborto. 28 votaron contra el informe y seis lo hicieron a favor.



Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el de gobierno, no bajó línea a sus diputados y los dejó en libertad de elegir, lo hicieron 46 contra el informe, 35 a favor y ocho se abstuvieron de votar.



El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) mandó a su bloque a rechazar las causales y votar en el mismo sentido del Senado. En ese partido tampoco se cumplió la línea y se fraccionó el voto de la bancada: siete a favor y siete en contra.



Incluso, el bloque conformado por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Frente Amplio estuvo dividido, pues los dos diputados que lo conforman votaron diferente.



La única organización política que eligió como bloque, al unísono, fue el Reformista Social Cristiano, de tradición pro vida. Sus 10 diputados presentes votaron a favor del informe de la Comisión de Justicia, que rechazó las observaciones.



Radhamés González, vocero del PRD, saludó el manejo que tuvo el Congreso en ese sentido. “Por primera vez los legisladores estamos actuando como tal, se fueron las líneas de los partidos, y se está hablando desde su propia conciencia”, sostuvo el vocero.



A pesar de que Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia, lamentó que el Código no pasara, dijo que la sesión fue un gran ejercicio democrático.



¿Qué cambia con el Código Penal?



El Código Penal, que fue rechazado este martes en la Cámara de Diputados, trae consigo 41 nuevo tipos penales. Este instrumento, que tiene 20 años dando vueltas en el Congreso, servirá como elemento principal de política criminal del país, de acuerdo al diputado Merán.



El proyecto, que deberá iniciar su proceso nueva vez desde cero, establece penas de 40 años de prisión para los que cometan feminicidios y sanción similar para los que usen contra persona el químico conocido como “ácido del diablo”.



También se instituye por primera vez en el sistema penal dominicano la figura del cúmulo de penas, en ningún caso mayor de 60 años.



Además, igual pena se aplicará a la participación dolosa en un acuerdo tendente a preparar con hechos materiales la comisión de esas infracciones, como son homicidios u otros tratos crueles, destruir, apropiarse y saquear bienes, y obligar a prestar servicio en fuerzas extranjeras enemigas.



Incorpora la responsabilidad penal de los mayores de edad que utilicen menores de edad en actividades delictivas.



Asimismo, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.



Es por esto que Merán utilizó durante el conocimiento de la observación la consigna de “salvar el Código”.



“La sociedad dominicana debe contar con un instrumento moderno y actualizado que le permita hacer frente a las nuevas formas de crimen organizado y otras conductas delictivas que atentan gravemente contra las concepciones ético-sociales, jurídicas, políticas y económicas fundamentales de la sociedad”.



Tipos penales que se incluyen



Dentro de los nuevos penales que incluye el Código Penal, está el genocidio y crímenes contra la humanidad. Estos serán castigados con la pena de reclusión a perpetuidad.



El homicidio será sancionado con penas de 30 años, si se comete contra niños, parientes, personas con discapacidad, embarazada, contra la persona que ostenta función pública.

Penalidades contra la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u otros abusos sexuales están contemplados en la pieza. Se tipifica además el rapto o secuestro, que tendrá una pena de cinco años.



En tanto que el acto de terrorismo se sancionará con las penas de quince años de reclusión. Cuando este acto produzca la muerte de una o varias personas, se sancionará con la pena de reclusión a perpetuidad. También se castigarán los experimentos biomédicos, o científicos que se hagan sin autorización.

Nuevos métodos en materia correccional

El Código Penal también incluye un apartado en materia correccional.



De esta forma, se introduce el modo de personalización de las penas, dentro del cual se establece: la semilibertad, el fraccionamiento de las penas, la privación de libertad los fines de semana y días feriados y la privación de libertad de ejecución nocturna.



La nocturna, por ejemplo, se ejecuta diariamente desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente, por un equivalente al número de horas de la condenación, en el mismo centro penitenciario dispuesto por el tribunal. Si el condenado incurriera en tres ausencias no justificadas, el juez podrá ordenar que la prisión se ejecute revocándose la concesión dispuesta en su favor.