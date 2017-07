Lucía dice estar satisfecha con el trabajo hecho

La presidente de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, dijo que está satisfecha con el trabajo realizado y está consciente de que el Partido de la Liberación Dominicana solo le dio un año en esa posición. Al ser cuestionada sobre el tema de la alternabilidad en la Cámara Baja, Medina afirmó que nunca se ha apegado a nada en la vida.



“Bueno a mí me dieron un año, a mí el Comité Político de mi partido me dio la oportunidad de poder tener un año de gestión, lo que hemos querido en este año es cumplir con lo que manda la Constitución y el reglamento de la Cámara” expresó.



Medina agradeció a su partido que le permitió servirle al país desde su posición. “No hubiera sido posible si no me ayudan todos los miembros, honorables diputados y diputadas y todo el personal, desde el que tiene el nivel más alto de la Cámara, como el último”.



Citó dentro de sus logros este año el relanzamiento de la Red Global de Información Legal.