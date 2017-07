Mabel Féliz defiende al actual Tribunal Superior Electoral

La jueza del Tribunal Superior Electoral -TSE- y aspirante a repetir en el cargo, Mabel Féliz, explicó que ese órgano ha evacuado más de 2000 sentencias.

Expresó que a los actuales miembros del órgano, les ha tocado la tarea de iniciar esa corte sin tener las herramientas para dar respuestas a requieren sus servicios.

Sostuvo que en materia de rectificación han emitido 3, 339 sentencias en materia de rectificación y 811 contenciosas electorales. Dijo que de estas solo 24 han sido recurridas en el Tribunal Constitucional (TC)

“Hemos actuado con legitimidad en nuestras decisiones y si alguien no está acuerdo con las sentencias debe recurrir ante el tribunal.

Dijo estar de acuerdo en que se debe mejorar lo realizado, aunque insistió en que en la actualidad el TSE no posee salas suficientes y conoce los conflictos en única instancia.

Sostuvo que en ausencia de una ley de partidos el TSE ha jugado un papel muy importante para garantizar el derecho constitucional.

Explicó que se debe delimitar las funciones en la nueva ley electoral, para evitar choques de jurisdicción con la JCE.

Sobre las impugnaciones

Ante un bombardeo de preguntas de parte de los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el CNM, sobre las objeciones recibidas por este órgano sobre la permanencia de los jueces del TSE, Mabel Feliz dijo que la garantía de sus decisiones es la trayectoria de su vida, ya que le enseñaron valores.

Dijo que le objetan acusándola de haber dado sentencias parcializadas e insistió en que hay jurisprudencias que no se pueden cambiar para favorecer a una parte interesada.

La diputada Josefa Castillo le pregunto si existe alguna sentencia emitida por el TSE, por las que ella se haya arrepentido, a los que respondió que “no tengo sentencia por la que me debo arrepentir. No me arrepiento de ninguna decisión, porque han sido tomadas de manera sopesadas y pensadas. Si hubieran analizado las sentencias, no hubieran venido con todas impugnaciones ante este Consejo.