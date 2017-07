Biografía del doctor Luis Rivera Mejía

15/07/2017 12:00 AM - Herbert Stern

Nacido el 5 de febrero en 1945 en la ciudad de Baní, el Dr. Rivera ha sido el referente en la Perinatología dominicana, por su dedicación a la enseñanza, el servicio y la investigación. Egresó de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1972, y se trasladó a los Estados Unidos de América a formarse como pediatra en 1977 y más adelante en el 1979 se recibió como subespecialista en Medicina Perinatal y Neonatal. En ese mismo año aprobó el Board de Pediatría y realizó estudios en Cuidados Intensivos Neonatales, que finalizó en el 1980. Durante su formación especializada se desempeñó como instructor de Pediatría y profesor asistente de Pediatría en New York y New Jersey. Su afán de aprender le ha llevado a realizar más de 40 cursos en su área de especialidad.



Laboró en Estados Unidos unos años para en el 1982 regresar a la República Dominicana. En ese mismo año ingresó a la UASD como profesor ayudante de Pediatría, así como también en las universidades CETEC, UNHIREMOS, mientras que en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia inició sus labores como profesor de las Residencias de Perinatología y Ginecoobstetricia. En el 1995 la UASD lo nombra profesor adjunto de Pediatría y en el 2008 como profesor titular.



El Dr. Rivera ha publicado más de 60 trabajos en revistas nacionales e internacionales, muchos de sus trabajos en revistas de gran fama y que han sido citados frecuentemente como referencias. Es autor de “protocolos terapéuticos de Perinatología” en el 2000, y coautor de Normas Nacionales de las principales urgencias perineonatales y las Normas Nacionales de atención pediátrica, ambas en el 2003. Es miembro del Colegio Médico Dominicano, de la Asociación Dominicana de Pediatría, de la Academia Americana de Pediatría y fundador de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, entre otras membresías.



Es el jefe del Departamento de Perinatología de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, jefe de Pediatría de Corazones Unidos, director de la Red Nacional de Neonatología y Perinatología y miembro de varias organizaciones de investigación en América Latina y en nuestro país. Tras 45 años de ejercicio como médico, uno de sus logros más relevantes es la situación actual de la Medicina Perinatal y Neonatal, desconocida a principios de los años 80, y que gracias a la labor del Dr. Rivera, junto a otros distinguidos colegas, ha logrado un importante desarrollo, como lo demuestra los cerca de 300 especialistas en Neonatología y Perinatología ejerciendo en todos los rincones del país.



El Dr. Luis Rivera es maestro de la Pediatría dominicana en el 2005, en el 2006 declarado por la OPS/OMS como héroe de la salud. Ha sido médico destacado de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y reconocido por muchas promociones de egresados de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia como prueba de su permanente dedicación a la docencia y formación de nuestros recursos humanos. En el 2006, dos artículos de su autoría fueron reconocidos en la mundialmente famosa revista The Lancet y en el Rotarix Latin America Study. El Dr. Rivera se siente particularmente orgulloso del departamento de Perinatología de la Maternidad con 72 camas de cuidados intensivos y del instituto Latinoamericano de Perinatología e Investigaciones. En sus palabras: “ambas instituciones hacen un binomio perfecto: enseñanza, atención médica de primera calidad para el pueblo y nuestro país. Investigación de calidad y forjadora de estrategias y proyectos nacionales para reducir la mortalidad materna-perinatal y neonatal-infantil”. Ha tenido un papel principal en el desarrollo de vacunas en los últimos 20 años, como las de rotavirus o meningococo. Una vida fructífera al servicio de nuestro país.