Roger Federer avanzó a la final en Wimbledon

Roger Federer jugó su peor partido del torneo, y de todas formas avanzó en tres sets a su 11ma final de Wimbledon. Parece que nada ni nadie puede detener a la inmortal leyenda suiza que busca su 19na corona de Grand Slam.



Cerca de cumplir los 36 años, Federer sumó otro capítulo a una temporada de renacimiento al derrotar ayer por 7-6 (4), 7-6 (4), 6-4 a Tomas Berdych en las semifinales en el All England Club. “Es grandioso, pero eso aún no me da el título. Para eso vine este año”, indicó Federer. “Me encuentro muy cerca, por lo que sólo debo mantenerme enfocado”.



Federer ha ganado todos los sets que disputó en el campeonato de este año, y aunque no estuvo impecable en la semifinal y cometió más errores que de costumbre, pudo ganar los puntos cruciales ante su oponente checo.



Mañana enfrentará por su octavo título de Wimbledon al croata Marin Cilic, el campeón del US Open de 2014 que avanzó a su primera final de Wimbledon con un triunfo 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3), 7-5 sobre Sam Querrey. Desde que empató a Pete Sampras y William Renshaw con su séptima corona de Wimbledon, Federer ha estado cerca de sumar su octavo trofeo, pero perdió ante Novak Djokovic en las finales de 2014 y 2015.