15/07/2017 12:00 AM - Etzel Báez

Regreso a casa de este superhéroe. Hombre Araña cuya prioridad, como joven, es la búsqueda de lo que va a hacer con su vida y no de andar por ahí salvando al mundo. Es el adolescente con preocupaciones como tal lo que engancha al público que asiste en masa a las salas de cine: la necesidad de auto afirmación, de superar su retraimiento, de descubrir cómo encaja en el mundo que le rodea. Como todo joven de su edad, no quiere esperar para ver por lo que se lanza a las calles todos los días, buscando qué hacer con su vida, y es así como se encuentra con el mundo real. Es justamente por la antítesis entre una vida banal de un individuo en Nueva York y la de ser un superhéroe entre lo mitológico y lo frívolo. “Peter Parker comienza a experimentar su recién descubierta identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía (Marisa Tomei). Bajo la atenta mirada de su mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.), Peter intenta mantener una vida normal como cualquier joven de su edad, pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo villano Vulture (Michael Keaton) y, con él, lo más importante de la vida de Peter comenzará a verse amenazado”, y esa es la sinopsis. La narrativa es soberanamente sencilla. Los personajes, principalmente el villano, está bien justificado, no como esos que parecen salir de la nada y que son apenas comodines. Aunque es de justicia reconocer que esa pegada del filme se debe muchísimo al carisma del actor protagonista. De manera que la trama entre héroe y villano, el suspenso en las cacerías, e igual la de nuevos elementos como la del abrir y cerrar de los ojos de la máscara de spiderman le imprimen espontaneidad y originalidad como producto típico de los filmes aventureros hollyoodianos. Un filme técnicamente impecable, pero por encima de eso es el elenco que se luce con sus hilarantes momentos de humor de situaciones, sin esforzarse mucho puesto que representa escenarios reconocidos del público, y un efectivo plot twist, así como esas escenas imperdibles que aparecen después de los créditos y que es crucial para el entendimiento de la trama y lo que parece ser la continuidad de la saga. l



H HH Género: Ciencia ficción .Duración: 133 minutos