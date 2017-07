PRM de NY se molesta por foto de Hipólito en Marcha Verde que lo vincula a corrupción

Una fotografía del ex presidente del país, Hipólito Mejía, en la Marcha verde que se realizó en Nueva York simultáneamente con la que se hizo este domingo en el Distrito Nacional, ha provocado conflicto en la organización, debido a que entienden que vinculan la figura del político con actos de corrupción.

La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la seccional de New York, Mary Luz Fermín, acusó a la secretaria general de esa organización Margarita Pichardo, de permitir la fotografía de Mejía detrás de la representación del partido en la Marcha Verde. La imagen tiene un texto que dice “Investiguen a todos, Hipólito Mejía, US$293 MM aprobados en contratos Odebrecht.

De acuerdo al material compartido por el José Zabala, la dirigente Fermín repudio fuertemente la fotografía del ex presidente Mejía por compararlo con los acusados de corrupción por el caso Odebrecht.

“Nadie no nos han sacado de la Marcha Verde. Simplemente nosotros como partido, como PRM, que somos una sola familia, apoyando al pueblo dominicano, que la secretaria general del PRM Margarita Pichardo, permita en la marcha una foto del ex presidente Hipólito Mejía acusado de corrupción como los demás acusados, esté desfilando detrás de la fila de nuestro partido”, adujo.

Agregó “Hipólito Mejía no ha sido acusado de corrupción, y no se puede acusar como uno de los corruptos más, porque no lo es. Llevaremos el caso a nuestra seccional, para que Margarita Pichardo sea sancionada. Hipólito Mejía no ha sido señalado, y no ha sido tocado ni con un pétalo de una rosa, y lo ha demostrado con palabra”, dijo la dirigente Fermín.

“La Marcha Verde se celebró con gran éxito en New York, donde miles de dominicanos de todos los sectores de la diáspora residente en la ciudad, y otros estados de la nación americana, se dieron cita por segunda vez en Washington Heights, donde participaron por el “Fin de la Corrupción y la Impunidad” en la Republica Dominicana”, indica el material suministrado por Zabala, el cual está acompañado de un video con las declaraciones de Fermín.

La marcha verde fue convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil de la comunidad, donde participaron sus principales dirigentes de la gran manzana, así como partidos políticos radicados en New York. Además conto con la participación de organizaciones comunitarias, artistas, clubes, deportistas, jóvenes, líderes comunitarios y ciudadanos independientes.

La pacífica y ordenada marcha, fue considerada una de la más grandes que se han realizado en la comunidad dominicana en New York, y fue fuertemente custodiada por el Departamento de Policía de la ciudad de New York (Precintos # 33 Y 34). La actividad comenzó las 12:00 del mediodía en la plazoleta Juan Pablo Duarte de la calle 170, terminando en la calle 193st en el Alto Manhattan.



Los participantes coincidían en todos los reclamos a través de diversos letreros donde hacían sus reclamos por la falta de: seguridad civil, justicia, que pare la delincuencia, la corrupción gubernamental, por los problemas de salud, electricidad, educación, empleos, seguridad ciudadana, aumento de sueldo para todos los empleados público que incluya a los policías y militares, entre otros reclamos.