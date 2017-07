El actor Jaden Michael, una estrella en la mira de Hollywood

17/07/2017 12:00 AM - El Caribe

La titular de la Dirección General de Cine (DGCine), Yvette Marichal, se encargó de recibir al niño actor Jaden Michael como toda una estrella. “La participación de la comisión dominicana en el Festival Internacional de Cine de Cannes de este año tuvo grandes frutos. En el día de hoy, uno de ellos es contar con la presencia en la República Dominicana de Jaden Michael, un niño que con tan solo 13 años de edad ha captado la atención de Hollywood como una estrella joven en la mira; y quien fue contactado en ese escenario”, destacó Marichal en un comunicado, donde dio a conocer la llegada del joven intérprete a Santo Domingo.



Agenda en RD



Durante su estadía, participará en actividades con la Vicepresidencia de la República Dominicana, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (el Festival Internacional de Cine Infantil) y la DGCine.



Con tan solo 13 años de edad, Jaden Michael ha interpretado múltiples papeles en aclamadas series y películas junto a una larga lista de actores de renombre.



En el 2017 protagoniza la película Wonderstruck, de Amazon Films, dirigida por Todd Haynes.Wonderstruck cuenta la historia de un joven llamado Ben que reside en el Medio Oeste, y una joven llamada Rose de Nueva York, que vive en una época diferente. Ambos buscan la misma conexión misteriosa y en secreto desean que sus vidas fueran diferentes. Jaden interpreta a Jaimie, un chico de 12 años de 1977 que se hace amigo y ayuda a Ben a encontrar lo que ha estado buscando. Jaden comparte escenas con Julianne Moore a lo largo de la película. Wonderstruck se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en mayo del 2017, y llegará a los cines en octubre del 2017.



Otros créditos adicionales de Jaden incluyen: un papel recurrente en la primera temporada de la serie de Netflix The Get Down, dirigida por Baz Luhrmann. Además co-protagoniza el drama independiente Custody, junto a Viola Davis, Hayden Panettiere y Ellen Burstyn. Custody se estrenó en el Festival de Cine TriBeCa 2016. También ha trabajado junto a Adam Driver en la película de Jim Jarmusch Paterson.

Inició su carrera a los tres años de edad

Jaden comenzó su carrera como actor con tan sólo tres años de edad, apareciendo en comerciales en Nick Jr. y Sesame Street. Cinco años después consiguió su primer rol coprotagónico como Christopher Millsap en la serie NYC 22, de CBS. Luego interpretó diversos personajes en programas de televisión, comerciales de radio y TV, “voice-overs”, y películas “indie”.