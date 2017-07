Alomar espera ver a Ortiz y a Vladimir en el Salón de la Fama de Cooperstown

Recientemente, Roberto Alomar estuvo de visita por República Dominicana. Durante su estancia, el ex intermedista puertorriqueño habló de todo un poco. Desde su primer hit en las Grandes Ligas hasta del Salón de la Fama de Cooperstown, nicho al que pertenece desde 2011.

En ese último punto, Alomar hizo un aparte para hablar de los dominicanos que pueden ser inmortalizados, entre estos Vladimir Guerrero y David Ortiz, dos jugadores a los que enfrentó y del que siente respeto por la carrera que ambos presentaron durante sus estancias en las Grandes Ligas. “En el terreno, ambos fueron excelentes jugadores”, dijo Alomar a elCaribe. “Pero fuera del terreno también son grandes caballeros. No tuve la oportunidad de ser compañeros de equipo, pero sí nos llegamos a enfrentar. Son excelentes embajadores del béisbol de República Dominicana”, agregó.



Sostuvo que, en el caso de Vladimir será inducido en su segunda oportunidad, luego de no recibir el 75% de los votos requeridos para ser seleccionado al nicho de la inmortalidad. En su primera ocasión, el nativo de Don Gregorio, Nizao, logró el 71.1% de los sufragios de los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. “Él (Vladimir) está dentro”, puntualizó Alomar. “Vladimir fue un pelotero que lo que hizo en el juego, lo hizo calladamente. Fue un pelotero completo, es uno de los pocos peloteros completos que ha dado las Grandes Ligas. Vladimir es un ser humano excepcional. Eso lo ha hecho a él ser más grande por su sencillez y humildad”.



Legado de David



Alomar también recuerda los buenos momentos que vivió con David Ortiz, cuando este último militaba con los Mellizos de Minnesota. “Cuando él jugaba con los Mellizos yo estaba, primero con Baltimore y después con Cleveland. Estábamos en la misma división (Central de la Liga Americana). Es uno de los mejores seres humanos que el béisbol dominicano y de las Grandes Ligas ha dado. Me considero su amigo”, puntualizó el ganador de diez Guantes de Oro. Recientemente, los Medias Rojas le realizaron un homenaje a Ortiz en el Fenway Park, donde retiraron el número 34, cerrando así un capítulo de grandes éxitos en las Mayores. “David hizo de todo en el béisbol. Esos son de los buenos recuerdos que él se lleva. En el béisbol, David deja un legado muy bonito. Es una persona que estando dentro del béisbol ayudó a muchos, en especial a niños. Fuera también es mucho lo que ha hecho”, expresó Alomar.



Asimismo, manifestó que los números que el “Big Papi” puso en las Mayores sirven de base para su inducción al Salón de la Fama de Cooperstown. “Aunque no tengo control sobre los votos, espero que así sea. Solamente doy mi opinión. Me gustaría que así fuera. Él tiene los números necesarios para lograr su ingreso en la primera aparición en las boletas, aunque eso está en las manos de los periodistas que escogen a los ganadores”, señaló.