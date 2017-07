El Cigala y Ángela Carrasco llenarán de “sentimiento y pasión” a PP

17/07/2017 12:00 AM - El Caribe

Puerto Plata. “La Novia del Atlántico” se prepara para una de las noches más románticas del año en el anfiteatro, con dos emblemáticas voces de la canción en español: Diego El Cigala y Ángela Carrasco. Los emblemáticos artistas protagonizarán el concierto “Sentimiento y Pasión”, el próximo sábado 19 de agosto, a partir de las 8:30 p.m., con lo mejor de sus respectivos repertorios. “Son dos voces que privilegian la calidad y la más sublime historia de amor y desamor en una noche que promete ser inolvidable, donde el sentimiento y la pasión serán los protagonistas”, expresó el productor del evento, el empresario Luis Medrano.



El Cigala es un cantautor de fama mundial que ha conquistado los escenarios, no solo con su género de base, el flamenco, sino también a ritmo de bolero, balada y salsa, con canciones como “Lágrimas Negras”, “Se me olvidó que te olvidé”, “Inolvidable”, “Niebla del riachuelo”, “Dos gardenias”, “En esta tarde gris”, “Periódico de ayer” y “Juanito Alimaña”.



“Su estilo es único y cada concierto se convierte en una fiesta de amor cuando interpreta con su mágica forma las melodías de esos poemas y composiciones hechas canciones”, resaltó Medrano.



El ganador de un premio Grammy por su álbum Lágrimas Negras, que grabó junto a Bebo Valdés, promueve su más reciente disco Indestructible, un tributo a la salsa que dice le arrancó “lágrimas de felicidad por juntarme con integrantes de las Estrellas de Fania, músicos de los que ya no hay”.



En cambio, Ángela Carrasco es una artista dominicana de renombre internacional. En 2015, la Academia Latina de la Grabación la distinguió con un Premio a la Excelencia, por sus cuatro décadas de aportes musicales, desde su participación en el musical Jesucristo Superstar (1975), junto al español Camilo Sesto, hasta la fecha.



Las boletas estarán a la venta en Uepa Tickets, Tickets Express, Todo Tickets y la boletería del anfiteatro de Puerto Plata, entre otros puntos.