Canciller presenta al Grulac candidatura RD para Consejo Seguridad ONU

Nueva York.- El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, presentó este martes de manera oficial la candidatura de la República Dominicana para optar por un asiento como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el período 2019-2020, adelantando que de lograr este propósito, pondrá de relieve ante la comunidad internacional su implicación y compromiso de preservación de la paz y la seguridad.

El Canciller Vargas presentó la decisión del gobierno dominicano, cumpliendo instrucciones del presidente Danilo Medina, durante una reunión con representantes de las naciones miembros del Grupo de Latinoamérica y del Caribe (Grulac), con los que dijo compartirá los esfuerzos para hacer del Consejo de Seguridad “un órgano más participativo y transparente, enfatizando en la defensa de los intereses de la región”.

“Pueden todos ustedes tener la seguridad que la región tiene en la República Dominicana a un aliado confiable que, con el apoyo de todos, canalizará y defenderá con entereza y de la mejor manera posible, los valores y los intereses de esta gran familia que constituimos los estados miembros del Grulac”, puntualizó.

“En nombre del pueblo dominicano, del Presidente Danilo Medina y del mío propio, les anticipo nuestra perenne deuda de gratitud no sólo por el apoyo que estoy seguro recibiremos de ustedes -y que en muchos casos ya nos han anticipado--, sino porque sabemos que sus respectivos países asumirán como propia y nos acompañarán en una candidatura que se definirá en el mes de junio del 2018, en aproximadamente 10 meses”, expresó.

Recordó que en la historia contemporánea reciente, la República Dominicana ha hecho aportes significativos a favor de esos valores esenciales para la subsistencia de la humanidad y el desarrollo de los pueblos, manteniendo como eje central la paz y la convivencia pacífica entre todos los seres humanos, así como haber participado en importantes misiones delegadas con ese fin por la ONU, con representaciones en Kosovo, Costa de Marfil y Mali.

Por igual rememoró que a raíz del terrible y devastador terremoto del 12 de enero del 2010 en Haití, la República Dominicana fue el primer país en acudir de manera solidaria con ayuda humanitaria, así como en representaciones en programas de asistencia humanitaria en Mozambique.

Vargas basó la aspiración del país a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad, en que conforme lo estipula la Carta Constitutiva de la ONU, la representación en el organismo debe darse en función de una distribución geográfica equilibrada, por lo que corresponderá a los estados miembros “jugar un papel de precedencia para que la República Dominicana pueda ocupar el puesto destinado a nuestra región en esa agencia protagónica” y que desde esa posición abogará por “la distensión, la armonía, el consenso y la buena vecindad entre nuestros hermanos regionales”.

Normalmente las candidaturas al Consejo de Seguridad son consensuadas por los países a través de sus diferentes grupos regionales que existen a nivel mundial y que en el caso de Latinoamérica y el Caribe es vía el Grulac.

“En momentos de mucha tensión política que estuvieron a punto de enfrentar a varios países vecinos de nuestra zona, la República Dominicana tuvo la oportunidad de presidir el Grupo de Río para impulsar iniciativas de paz que generaron acuerdos que aún prevalecen”, subrayó.

Argumentó que no obstante la condición de Estado Miembro Fundador de las Naciones Unidas, la República Dominicana nunca ha tenido la oportunidad de servir en su Consejo de Seguridad como miembro no permanente, por lo que entiende “es tiempo ya de que se subsane una ausencia que contraviene el necesario equilibrio en la representación ante ese órgano.

No es la primera vez que el país aspira a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad, pues en 2001 compitió con México el puesto, pero no lo logró al no recibir la mayoría de votos provenientes de países latinoamericanos.

El Consejo de Seguridad es el órgano más importante de la organización mundial, por ser el responsable de resolver los grandes problemas que surgen en diversas partes del mundo que requieran de su intervención con eficacia en las soluciones que se adopten.

Sus miembros permanentes son China, Francia, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, mientras que otros 10 países desempeñan posiciones temporales, por lo que se celebran elecciones anuales para decidir quiénes ocuparan esas posiciones.

Los actuales miembros no permanentes son Bolivia (2018), Egipto (2017), Etiopía (2018), Japón (2017), Italia (2017), Kazajstán (2018), Senegal (2017), Ucrania (2017), Uruguay (2017), Suecia (2018).