Carreras y sociedad

Algo que el país sigue sin definir es si vamos a ajustar o no los pensums universitarios a las necesidades nacionales. Lo ideal es que no haya restricciones o regulaciones en ese sentido, la gente estudiar lo que quiera. Pero hay una realidad que no podemos soslayar. La sociedad y el mercado laboral en particular están evolucionando. Están surgiendo y seguirán surgiendo nuevas demandas y nuevos trabajos y carreras. Los que nacen hoy harán con toda seguridad trabajos aun inexistentes hoy. Entonces, ¿se justifica seguir formando gente en carreras tradicionales? ¿Hasta cuándo podremos estar sin abordar esta cuestión? El MESCYT se quedó en palabras en esta materia, amagando y no dando, incapaz de poner en práctica su autoridad. Debe sacudirse.