Deterioro de tuberías y déficit en cobros afectan Coraasan

Santiago. De los 114 millones de galones de agua diarios que produce la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), el 10 por ciento se pierde en averías y microfugas en el subsuelo. El otro 65 por ciento es la denominada deuda comercial de los que no pagan, según informó el director general, Silvio Durán, quien dijo, además, que apenas cobra el 25 por ciento del agua servida. “Si cobráramos el 50 por ciento, tuviéramos un superávit de más de cien millones mensualmente”, expresó Durán.



La cifra de agua perdida o no contabilizada es de 80 millones de galones, mientras la demanda de la población es de 134 millones. En tanto que la capacidad instalada es de 155 millones de galones en las cinco plantas con que cuentan en toda la provincia. En los informes ofrecidos por la entidad acuífera se establece que mensualmente se registran entre 300 y 400 averías de tuberías que deben ser intervenidas.



En la comunidad de Gurabo, una de las más afectadas por la regulación del servicio, la Coraasan invertirá 500 millones de pesos en tuberías tanques de almacenamientos.



“En el caso de Gurabo, aunque mandemos el agua no llegaría bien hasta que no trabajamos en cambiar las tuberías”, expresó Darío Fernández, encargado de comunicaciones de la Coraasan. Otro de los problemas que enfrenta la entidad acuífera, es que cuentan con 82 mil usuarios no contabilizados, lo que se registra como pérdida comercial.



A pesar de que cuentan con un sistema de referenciación geográfica que permite detectar nuevas instalaciones de barrios y urbanizaciones, cada vez son más las entidades conectadas y que no pagan el servicio. Hay una gran cantidad de entidades públicas que por años han utilizan el líquido y se resisten a llegar a un entendimiento de pago.



Coraasan debe además enfrentar el reto de captar recursos para cambiar las tuberías en otros puntos de la provincia. En los programas radiales, las quejas llueven por la incapacidad de dar respuesta a estos problemas de brindar un servicio de agua estable que la empresa ha decidido racionalizar.



Plantas de producción



La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago cuenta con cinco plantas de producción de agua, utilizada para abastecer a los municipios a su cargo como son Puñal, Tamboril, Villa González y Licey al Medio y ahora a San José de las Matas. Entre todas apenas producen 114 millones, a pesar de que su capacidad instalada es de 155 millones. La planta de Nibaje, próximo a las oficinas administrativas, produce 25 millones de galones por día.



La de Villa González produce un millón de galones; la de San José de las Matas, 300 mil galones, y otros 200 la de La Charca. La de mayor producción es la de La Noriega, ubicada al sur de Santiago. Esta planta produce aproximadamente 87 millones en la actualidad y permite brindar agua al municipio de Moca y otros municipios de Santiago.

Racionan el servicio de agua a varios sectores

Residentes en varias comunidades de Santiago consideraron que el servicio de agua potable debía ser declarado en estado de emergencia. Las mayores quejas provienen de residentes en la parte baja de la ciudad, de la comunidad de Gurabo y del municipio de Tamboril. En vista del aumento de la demanda, producto del calor, la empresa acuífera reveló que está racionando la distribución para garantizar que el líquido llegue a todas las comunidades, sin embargo hay lugares pocos favorecidos, pues no les llega en el día calendarizado.