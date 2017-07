Quique Antún dice se hace “imperativo” escoger jueces TSE sin cuestionamientos

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sostuvo este martes que se hace imperativo escoger un nuevo Tribunal Superior Electoral (TSE) sin cuestionamientos.

Federico Antún Batlle (Quique) envió una comunicación dirigida al presidente de la República, Danilo Medina, y los demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en la que expresa que en el país existen decenas de honorables hombres y mujeres con las condiciones idóneas para conformar un tribunal confiable que lleve sosiego a todos los dominicanos y dominicanas.

Sostuvo que los actuales magistrados del TSE “han incurrido muchas acciones y decisiones inadecuadas y por tanto se inhabilitan para arbitrar justicia en un proceso tan complejo como será todo el camino hacia las elecciones del año 2020”.

“El TSE le ha fallado a la sociedad dominicana y ojalá que el espíritu de concordia que debe primar en el seno del CNM os indique que la escogencia de las Altas Cortes requiere de una buena disposición y voluntad que dé respuesta a grades inquietudes del pueblo en lo que respeta a la consolidación del sistema democrático y la preservación de los partidos políticos”, expresó.

Quique Antún explicó, asimismo, que el país vive momentos dramáticos por casos de denuncias sobre hechos de corrupción, la explosiva situación fronteriza y migratoria, la inseguridad ciudadana, la inequidad, la grave situación sanitaria, entre otros focos de posible alteración e inestabilidad de la gobernanza.

“Lo peor que le puede pasar a un órgano que administra justicia, es perder la confianza de más del 50 por ciento de los actores que acuden a él buscando justicia”, dice en un párrafo de la carta al CNM.

Resaltó que escuchó con atención las intervenciones transmitidas por televisión de los aspirantes a cargos en las Altas Cortes, así como las exposiciones y preguntas que han realizado los honorables integrantes del CNM.

Las hemos analizado –agrega- y nos resulta preocupante este proceso que estamos observando, pues resulta inadecuados los argumentos que sirven de soporte a muchas de las decisiones tomadas por el TSE ya que socaban el verdadero Estado de Derecho por el que debe transitar la República Dominicana.

Dice que resultaría ilógico que prevalezca el argumento infeliz de que el Tribunal Constitucional no ha hecho la revocatoria de un número considerable de sentencias emitidas por el TSE.

“El Tribunal Constitucional estableció que las decisiones emitidas por la Junta Central Electoral (JCE) de carácter administrativo, en caso de recurrirse, debe ser ante el Tribunal Superior Administrativo, no así ante el TSE. No obstante, ante esa decisión de carácter vinculante para todos los poderes públicos, el TSE desconoció dicha decisión reteniendo competencias que no les son propias”, expresa.