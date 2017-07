Boston, un destino con historia y tradición

New York, Estados Unidos.- ¿Buscas un lugar para huir de lo cotidiano y perderte en una ciudad que combina el ayer y el hoy, que te adentra hacia un mosaico de culturas? Pues, definitivamente, Boston es tu siguiente parada.



Boston, Massachusetts, es considerada la cuna de la nación estadounidense, además de ser una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos, también fue el escenario de muchos eventos claves durante la revolución estadounidense, como el Motín del Té, la Cabalgata de Medianoche de Paul Revere y la batalla de Bunker Hill.



No es por azar que Boston ha sido -y sigue siendo- una de las ciudades más importantes de América. De hecho, también es reconocida con el nombre de The Hub of the Universe (El Centro del Universo).



Su enigma no sólo encierra la historia que desborda en sus principales calles, pues combina la riqueza histórica con sus universidades de fama mundial, los excelentes servicios culturales, las mejores instituciones médicas y las crecientes industrias de alta tecnología y de biotecnología.



Desde el metro más antiguo de Estados Unidos hasta la primera escuela pública, encontrarás una enorme lista de cosas que realizar una vez estés en esta gran ciudad.

La mejor manera de explorar Boston es caminando. Una “ciudad de barrios”, que cada uno de ellos destaca su propia personalidad, y que sólo se puede descubrir mejor a pie. Back Bay, el barrio más elegante de Boston, es una encantadora mezcla de lo viejo y lo nuevo, es sede de monumentos históricos importantes, como la Biblioteca Pública de Boston, la Plaza Copley, la refinada calle Newbury Street, que cuenta con los dos edificios más altos de la ciudad y una de las más bellas calles residenciales de los Estados Unidos a lo largo de la arbolada avenida Commonwealth y Marlborough Street.



La cercana vecindad de Beacon Hill, donde hileras de casas históricas de ladrillo rojo delinean calles pintorescas. Asimismo, Charles Street nos invita con sus numerosas tiendas y restaurantes finos a pasar unas vacaciones inolvidables.



También puedes explorar los inicios del famoso Freedom Trail, que continúa en el histórico North End, la “Pequeña Italia” de Boston. Boston te invita a descubrir la auténtica cocina italiana en excelentes restaurantes de North End y a disfrutar de los animados festivales durante los meses de verano.



Un paseo que no te puedes perder y que te lleva directamente a esa ciudad de estilo europeo, es a la hermosa Rose Kennedy Greenway, que separa el North End de la miríada de comercios, restaurantes y entretenimientos del efervescente mercado Faneuil Hall, uno de los lugares más visitados de Estados Unidos.



De Faneuil Hall se puede regresar al otro lado de Greenway, la bahía de Boston y seguir el Harborwalk hacia el barrio más nuevo de Boston, el Distrito Seaport. Por el camino descubrirás el Acuario de Nueva Inglaterra, varios hoteles alucinantes, el Museo del Motín del Té, el Instituto de Arte Contemporáneo y más restaurantes de los que te puedes imaginar.



“La Atenas de Estados Unidos”



La educación es la columna fundamental en la historia e importancia de Boston. El barrio Cambridge alberga a la Universidad de Harvard, la institución de educación superior más antigua de Estados Unidos y una de las universidades más prestigiosas del mundo. No obstante, existen otros 66 colegios universitarios y universidades en el área de Boston, incluido el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y Boston College.



Millones de estudiantes se concentran en Boston y en sus alrededores durante el año académico. Más de setenta centros de educación se localizan en esta localidad. Uno de cada tres habitantes está cursando la universidad.



Qué comer



La gastronomía de Boston es apetecible en cualquier época del año. Las rocosas bahías de agua fría producen mariscos ejemplares contrastando con los bosques ricos en animales de caza y maderas, así como granjas con delicias regidas por las estaciones del año que son un festín para la vista.



Sin duda alguna cuando hables de esta ciudad tienes que asociarla con sus famosos platos de pescados y mariscos, como son su sobresaliente langosta de verano o la solicitada sopa de almejas, y no se puede quedar en tu visita los sandwiches de langosta.



Existen muy buenos restaurantes, también los que se acomodan al ‘bolsillo’ del visitante, como las tradicionales barras, donde les gusta degustar a los bostonianos, y acompañadas de una cerveza local como a los dominicanos. Tampoco es de extrañarse que en esta ciudad los tragos caigan a media tarde, el Cosmopolitan no puede faltar o las cervezas de varios estilos y marcas, capaces de satisfacer a los clientes más exigentes.



Restaurantes recomendados



Union Oyster House. Inaugurado en 1826, es uno de los restaurantes más antiguos de Estados Unidos. Se come bien y variado. No hay mejor lugar que para pedir la tradicional langosta y ‘clam chowder’ (crema de almejas) de la ciudad. No te olvides pedir que te sienten en la mesa favorita de John F. Kennedy. South Street Diner. Un restaurante histórico. Situado en el Leather District (Distrito de la Piel), lleva sirviendo comidas desde 1947. ¿Te imaginas un restaurante abierto toda la noche dispuesto a servirte todo tipo de comida? Sí, se trata del único local de comidas de Boston que está abierto toda la noche, siete días a la semana.



Regina Pizzería. La primera pizzería de la ciudad, inaugurada en 1926, que prepara pizzas deliciosas y bastantes económicas. Tienen local en Little Italy y un stand en el Quincy Market.



Hong Kong. En este bar puedes encontrar comida para todos los gustos, desde sabores asiáticos, hasta nachos o quesadillas o los típicos bocados norteamericanos.



Vida nocturna



Comparada con otras ciudades, Boston es una ciudad que pareciera que nunca durmiera… Pues al tratarse de una ciudad universitaria, tiene una vida nocturna activa. Aunque en su mayoría, las discotecas cierran entre las dos y tres de la mañana. Sólo los bares están abiertos las 24 horas. Las discotecas cobran aproximadamente 18 dólares.



Una vez dicho esto, las mejores zonas para entretenerte después del anochecer son, sobre todo, Sommerville o Cambridge, donde está gran parte de las universidades (Harvard, MIT, entre otras). En el centro de Boston, la mayor parte de los locales se concentran alrededor del estadio del legendario estadio de béisbol Fenway Park-que tampoco deberían de perderse-, sobre todo a lo largo de Landsdowne Street.



Lugares recomendados



The Big Easy. Es un local festivo en el que se mezclan y bailan jóvenes profesionales y estudiantes.



Ryles. Es uno de los clubes de jazz más antiguos de la zona y atrae artistas locales e internacionales. No es un lugar barato, pero el jazz moderno y las increíbles vistas lo justifican.



Rumor. Discoteca en la cual podrás disfrutar de los ‘hits’ del momento así como la música latina.