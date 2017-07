Correo de los lectores

19/07/2017 12:00 AM - El Caribe

Feminicidios en RD



Señor director: Considero que es tiempo ya de que entre autoridades y sectores sociales concernidos se busquen mecanismos tendentes a contrarrestar la ola de feminicidios que sufre la sociedad dominicana hoy día.



Las estadísticas dan cuenta de que en promedio son asesinadas anualmente 102 mujeres por su pareja o expareja, van más de 43 en el año que transcurre, lo que coloca a la República Dominicana entre los tres países de la región en donde más mujeres mueren cada año producto de la brutalidad y la violencia machista.



Toda esta vorágine de mujeres asesinadas solo por su género, va camino a convertirse más que en una epidemia, en una pandemia. Por lo que todo el conglomerado nacional reacciona con gran alarma y diferentes sectores sociales reclaman acciones enérgicas, concretas, efectivas, que den al traste con este flagelo.



Hay que reconocer que son muchos los programas y los esfuerzos que de tiempo en tiempo son anunciados por las autoridades competentes sin ningún resultado positivo. No obstante ello, no deben darse por vencidas. Hay que insistir.



Sin pretender originalidad, protagonismo, ni nada que se parezca, propongo por este medio una mesa de discusión, análisis y diagnóstico sobre los feminicidios, que busque solución de una vez y por todas a este flagelo, en la que participen representantes del Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, Fiscalía y Procuraduría General de la República, el Congreso Nacional, Pro-Familia, el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF República Dominicana), la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF República Dominicana), las Iglesias Católicas y Evangélicas junto a comunidades de base y organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema.



Manifiesto mi confianza en que de una labor coordinada por estas instancias e instituciones, de algún modo habrá de conseguirse reducir a su mínima expresión la alarmante tasa de feminicidios que vivimos y sufrimos en la actualidad.

José Vicente Calderón R.

Periodista



Atención a Azua



Señor director: Migración y las Fuerzas Armadas deben estar presentes en Azua, que es un paso de ilegales en todas las formas. Incluyendo los militares extorsionadores. Los puntos de chequeos son una especie de Aduanitas. Cuando apresan un haitiano, al cabo de 10 minutos es dejado libre. Es fácil verlo caminando por la carretera Sánchez, rumbo a la Capital. También hay una serie de motoconchistas que cruzan ilegales por los montes, para esquivar los puntos de chequeos.

José Peláez

Ciudadano