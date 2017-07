Golovkin y Canelo pondrán mucho en juego en su venidera pelea

Que nadie vaya en busca de la adivinanza y se crea un oráculo para en este momento exponer, muy a destiempo, un pronóstico respecto a lo que pasará la noche del 16 de septiembre cuando Saúl -Canelo- Álvarez y Gennady Golovkin suban al cuadrilátero del moderno coliseo T -Mobile, de la ciudad de Las Vegas, Nevada, a contender por el título mundial del peso mediano (160 libras).



La advertencia está hecha y la hacen doctos del análisis boxístico que todavía no tienen una opinión acabada sobre la contienda de puños que tendrán estos dos estelares púgiles.



No obstante, ya algunos de esos “oráculos” , aunque sin entrar en detalles concretos y definitorios, tienen su favorito. Y hasta han “embadurnado” las redes sociales con líneas donde dejan ver sus pareceres. “Esta pelea la va a ganar Gennady Golvkin y será con un nocaut contundente porque Canelo Álvarez no podrá asimilar los anestesiantes golpes del boxeador de Kazajistán”.



¡Way! La exclamación sale de labios de veteranos expertos al leer el atrevimiento de los oráculos que se lanzan a dar, tan temprano, un vaticinio tan arriesgado.



Pero, ¿por qué esos adivinos son tan arriesgados cuando, a más de dos meses y medio del combate, no hay ni siquiera visos de debilidad de ninguno de los dos peleadores?

Canelo Álvarez, quien en su más reciente combate ofreció una exhibición de boxeo y humilló a Julio César Chávez Jr, dio inicio -formal- a sus entrenamientos.



Desde el pasado jueves el púgil mexicano, con expediente profesional de 49-1-1 y ha despachado a 34 rivales por la vía del nocaut, se encuentra en la ciudad de San Diego, California, donde acostumbra a cumplir con su agenda de programas de entrenamientos cada vez que le toca ir a una pelea mundial. Tendrá- precisan analistas- su más serio reto en su exitosa carrera.



El propio Canelo Álvarez reconoce que Golovkin, quien no ha probado el mal sabor del fracaso -su registro profesional es de 37-0 y ha noqueado a 33 rivales-, es su “más duro enemigo”.



Golovkin, en su más reciente pelea, salió airoso por decisión unánime al derrotar al estadounidense Daniel Jacob. En sus anteriores 23 peleas el kazajo había ganado por nocaut.



Se resalta, asimismo, que se critica que algunos periodistas expertos ya tengan su favorito -y pronostican que Golovkin será el ganador, también Canelo Álvarez pronostica que “ganaré esta pelea por nocaut”.



¡Cómo! Otra exclamación de los analistas quienes, antes de emitir su categórica opinión, prefieren esperar que los peleadores avancen en sus entrenamientos. “Es lo ideal”, anotan.



Sí, será una pelea “candente”



¡y a los jueces que trabajen bien!



Lo que desde ya aseguran los expertos es que Golovkin y Canelo Álvarez realizarán una pelea “candente”.



Y creen que, como lo han manifestado los protagonistas del pleito, habrá nocaut.

Uno de los dos sufrirá su primer fracaso, vía la anestesia, debido –fundamentalmente- a que ambos tienen dinamita en sus puños y darán tregua.



Tanto Golovkin como Canelo Álvarez sienten “hambre” de dar una batalla que no frustre a la fanaticada.



Pero también que si el combate no termina por nocaut los jueces tengan un comportamiento cuestionable, como ha ocurrido en las últimas cuatro peleas en las que hubo fallos mostrencos.



Los expertos pusieron como “el más claro ejemplo” de decisiones incorrectas por parte de los jueces, el que se registró en Australia el pasado primero de julio. Los tres oficiales apuntan en sus tarjetas victoria del australiano Jeff Horn sobre el filipino Manny Pacquiao.



El exboxeador Oscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, la promotora que organiza el combate, no tiene dudas de que ambos boxeadores “no van a defraudar al público”.



Canelo Álvarez, quien el 18 de este mes cumplirá 27 años -contra 37 de Golovkin-, se siente “ganador”, por encima de cualquier vaticinio en su contra.



Antes de ir San Diego, acompañado de su equipo técnico encabezado por Eddy –Chapo- Rosario, Canelo trabajó durante dos semanas en un gimnasio de Ciudad de México.



Tras dos semanas de trabajo en Guadalajara, Canelo Álvarez, realizó entrenamientos con miras a estar en la mejor forma física en su cuerpo.



Golovkin también se arriesga



Los expertos dicen que Golovkin, pese a su condición de invicto, igualmente va a su pelea “más peligrosa”.



Sin hacer vaticinio, reiteran que todavía es “temprano” para lanzarse a pronosticar.



Y afirman que también Golovkin y Canelo Álvarez –si no quieren frustrar a sus millones de seguidores-, deben protagonizar una pelea en la que la fanaticada y todos los segmentos que siguen el boxeo, queden “complacidos”, ¡gane quien gane!



Asimismo, Abel Fernández, entrenador de Golovkin, tiene plena confianza en su pupilo y hasta ha manifestado que “vamos a ganar por nocaut”.



De otro lado, ya se hacen los arreglos para la transmisión de la pelea bajo el sistema Pague por ver (PPV).



De la Hoya, en declaración ofrecida el pasado sábado, reveló que todas las boletas para ver el combate “ya se agotaron”. La arena del coliseo T-Mobile tiene capacidad para acomodar a unas 20,000 personas.