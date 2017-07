Oposición rechaza selección de nuevos jueces de Altas Cortes

Los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante el CNM, senador José Ignacio Paliza y la diputada Josefa Castillo, advirtieron que no votaron por ninguno de los jueces seleccionados por consideran que la mayoría responden a intereses del partido de gobierno.



El senador José Ignacio Paliza, expresó que la experiencia de fue muy difícil y frustrante, porque al tiempo que lograron que los actuales jueces no repitieran en el cargo, no consiguieron un TSE y SCJ cuyos integrantes sean del todo independientes.



“Nuestra labor era que íbamos a trabajar por jueces independientes y en ese esfuerzo aun cuando nuestros corazones y tesón estuvieron envueltos, no pudimos lograr esa conquista para nuestro país”, indicó Paliza.



Sostuvo que aun cuando por momentos, sintieron la necesidad de pararse y partir, permanecieron en los encuentros e intentaron hacer todos los aportes correspondientes, porque como servidores públicos respetan los mandatos constitucionales.



De su lado, la diputada Josefa Castillo explicó que no participaron en la rueda de prensa donde se anunciaron los jueces electos, porque desde el principio trabajaron bajo el mandato de que “la elección debía ser sin reparto y que tampoco los jueces tangan vinculación partidaria para que fuese más idónea y pudiera crear más confianza en el pueblo dominicano”.



Expuso que la mayoría de los seleccionados son personas que están vinculadas al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y apenas pudieron lograr que no repitieran los titulares del TSE.



Reiteró que con cumplieron con un mandato constitucional, por lo que se quedaron hasta el final “tragando en seco” y cumpliendo con su responsabilidad, para que no dijeran que lo que se hizo fue porque abandonaron. También denunció que en la selección hubo una violación constitucional con relación a la participación de la mujer.