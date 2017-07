Perredeístas anuncian recorrerán el país para rescatar el partido

Santo Domingo.- Los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que unificados a una corriente, definida como “Por el rescate del PRD” anunciaron formalmente que recorrerán todo el país con el propósito de edificar a toda la militancia de esa organización política sedienta de orientación institucional y decidida a trazar su propio rumbo alrededor de una institución la cual definieron como disminuida en el corazón de los electores.

Aníbal García Duverge, Andrés Henríquez y Guido Gómez Mazara junto a otros dirigentes del partido del jacho prendío, encabezaron una rueda de prensa donde resaltaron lo dañino que ha sido para el sistema de partidos la noción de repartos alrededor de grupos que insertan sus representantes en mecanismos llamados a administrar justicia que, terminan deformados en instancias al servicio de intereses políticos, y fuente principal del descreimiento del Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Estamos anunciando que vamos a recorrer todo el país y este fin de semana iniciaremos en el gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Una fuerza de toma de conciencia y de contacto con la dirigencia del partido para reiterar nuestro compromiso institucional y nuestra vocación porque en el marco del próximo proceso convencional se elijan nuevas autoridades que garanticen un PRD diferente, democrático, plural, participativo y opositor” precisó Gómez Mazara.

Para los integrantes de la corriente “Por el rescate del PRD”, en el país existe una tradición autoritaria dentro de la dinámica interna de las organizaciones políticas que impiden la pluralidad, diversidad y desarrollo de liderazgos como resultado del talento personal y la vocación de servicios, y a la vez, se instrumentalizan las jerarquías y mandos en los partidos para obedecer al jefe de turno que estructura los reglamentos en función de criterios personales.

Los dirigentes perredeístas reiteraron que las violaciones internas bajo el criterio de “poderes especiales” han servido para que Miguel Vargas Maldonado desarrolle una política de acomodos que burlan la institucionalidad “porque el sentido de la designación y promoción en el ámbito partidario trastorna los reglamentos y estatutos del PRD, habilitando las condiciones para que el nuevo Tribunal Superior Electoral sirve de instancia en capacidad de devolver a la organización a su propia legalidad”.

Adelantaron que en la próxima semana depositarán una instancia ante el nuevo TSE, con el propósito de “que este organismo valide o no, todo un tinglado de violaciones ejercidas bajo criterio de raíz autoritaria y negadoras de la vocación plural, abierta y participativa de un partido como el de la esperanza nacional”.

“Queremos anunciar que para nosotros es importante la elección de un nuevo Tribunal Superior Electoral, porque el día después de su juramentación vamos a depositar una instancia respecto a temas que entendemos son violatorios de los estatutos y del ordenamiento legal del PRD. Creemos que no pueden haber democráticos sin demócratas y el país sabe perfectamente las características como se ha ejercido esta gestión institucional partidaria” refirió Guido Gómez Mazara.

El dirigente perredeísta Andrés Henríquez dijo estar de acuerdo con la propuesta hecha por el vicepresidente nacional de esa organización Tonty Rutinel Dominguez de abolir el pacto suscrito con el PLD, ya que según explicó solo ha beneficiado a un grupo muy mínimo a nivel nacional.

“Este acuerdo no ha beneficiado más que han reducido grupo de perredeístas, cuando usted coge la nómina solo puede ver que han sido nombradas unas doscientas o 300 personas. Y ese es el PRD, esas son las bases del partido, están ahí representadas. Usted va provincia por provincia como hemos estado visitando en la que solo uno o dos compañeros son nombrados y en otras ni un solo, en otras hay cinco, ese no es el PRD. Es por ello que entendemos que este pacto no ha dejado ningún beneficio” fustigó Henríquez.

Añadió que cuando el presidente del PRD anunciaba que había que votar arriba, a la izquierda y en la casilla uno por Danilo Medina los perredeístas albergaron las esperanzas de que formarían parte del gobierno y esto no se ha concretizado lo que ha generado una gran crisis y una frustración en las beses de la organización.

“Las bases están pidiendo empleos y no hay donde nombrarlos, cuántos funcionarios decía el compañero Tonty Rutinel Domínguez hay nombrados del PRD 12 gentes en puestos importantes y valla usted a ver cuáles puestos. Por lo tanto si este pacto no ha generado ningún beneficio es preferible que se rompa” finalizó el dirigente perredeísta.

Junto a Guido Gómez Mazara, Andrés Henríquez y Aníbal García Duverge estuvieron presentes Leudy Peralta, Ramón Durán, Miguel matos, Bolívar Herrera, Aurelio Moreta Valenzuela, Osvaldo Germosen, Anulfo Pimentel, Rafaela Aquino, Miguel Tejeda, Ramón Valdez, Felipe Castro, Juan Alberto Michel, Felix Luna, entre otros importantes dirigentes del PRD.