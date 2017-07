Lecturas recientes (1 de 4)

Desde mi época de estudiante de bachillerato adquirí la costumbre, la que no he abandonado todavía, de leer varios libros a la vez. Como es natural, mis preferencias literarias han cambiado con el tiempo. Mi pasión primera por la poesía dio paso a la novela y en la actualidad me inclino por los temas históricos y biográficos, más a tono con las exigencias de mis labores de investigación sobre el pasado reciente de nuestro país.



Me han preguntado sobre algunas de mis lecturas más recientes. Comienzo por un enjundioso estudio del académico norteamericano Richard Pipes titulado “Historia del comunismo”, un examen riguroso de la historia de la extinta Unión Soviética, partiendo desde la revolución de 1917. En esta obra imprescindible se describen los oscuros períodos conocidos como el Gran Terror y la colectivización, que costaron más de 20 millones de vidas. Analiza también la Segunda Guerra Mundial, para terminar con el estrepitoso declive del régimen y su caída definitiva, que puso fin a la llamada guerra fría.



Hay un texto monumental del periodista paquistaní Ahmed Rashid titulado “Los talibán”, regalo apreciado de don Alejandro Grullón, que descansó un tiempo en un estante debido a que otras obras estaban primero en mis listas de prioridades de lectura. Es un estudio fascinante acerca de uno de los movimientos integristas del islam más radical, responsable de los hechos trágicos del 11 de septiembre. Rashid informaba acerca de la realidad afgana para diversos periódicos y agencias occidentales y es probablemente uno de los escasos periodistas y escritores que ha tenido la oportunidad de entrevistar personalmente a líderes de ese grupo terrorista.



Se trata de un libro de sumo interés, necesario para entender las interioridades de uno de los más graves conflictos que afecta hoy a la humanidad y que con toda seguridad seguirá afectándola por algún tiempo.