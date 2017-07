¡Metamorfosis!

No puedes cambiar la realidad que ya se fue, pero puedes abrir los brazos a un corazón que cree que puedes cambiar la tuya! Reconozcamos que los golpes y fracasos también nos dotan de fortaleza, luz y determinación para superar el rechazo. FracasarR

En ocasiones la vida no está lista para fecundar tus sueños; otras, tú no estás maduro para procesar las oportunidades que te visitarán. No siempre sucede como quieres, desprecias hoy lo que anhelarás mañana, quebrantas las reglas del corazón,