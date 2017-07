Romeo devela su estatua de cera en museo de Nueva York

Dos días antes del anticipado lanzamiento de su álbum “Golden”, Romeo Santos develó su figura de cera en el museo Madame Tussauds de Nueva York. El Rey de la Bachata inauguró el miércoles la muestra “Sabor Latino”, que reúne por primera vez las figuras de Selena Quintanilla, Jennifer López, Ricky Martin, Selena Gómez, y la suya.



Esta semana el intérprete recuperó el primer puesto de la lista “Latin Airplay” de Billboard con el segundo sencillo del álbum, “Imitadora”, luego que el megaéxito “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee desplazara del No. 1 su primer sencillo, “Héroe favorito”, lanzado en febrero. “Despacito” pasó 19 semanas en el primer lugar de la lista.



El exlíder del desaparecido grupo Aventura también se encuentra en la cima de las listas musicales Tropical Song y Tropical Albums con “Imitadora” y su disco Fórmula Vol.2 respectivamente.



“Verme homenajeado en mi propia ciudad por Madame Tussauds New York es algo que nunca podría haber soñado”, expresó Romeo. “Tener mi propia figura de cera es un hito surreal y no me alcanzan las palabras para agradecer a mis seguidores por haberme ayudado a llegar aquí”, agregó.



Santos trabajó con artistas del Estudio Madame Tussauds para crear la figura hecha a su semejanza a pedido de sus fans, que presentaron una solicitud con más de 7.500 firmas. Golden, a la venta el viernes, es su tercer disco como solista tras su exitosa carrera como vocalista principal del grupo Aventura.



Este año ha sido fructífero para el cantautor desde que en febrero pasado recibiera el Premio Lo Nuestro a la Excelencia’ un galardón que reconoció su extraordinaria carrera musical y los aportes que ha hecho durante muchos años a la música latina. Se recuerda que en este mismo escenario estrenó el primer sencillo de Golden, “Héroe Favorito”.