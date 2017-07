ALGUIEN razonablemente me dijo que a veces lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia, y cuando no asumimos la cuota de responsabilidad que los tiempos nos exigen negando nuestra disponibilidad y no manifestando nuestra habilidad de responder correctamente, estamos reaccionando antagónicamente al propósito divino y renunciando a nuestro​ diseño como hijos de Dios. ¿Quién gobierna tu mente? ¿Disciernes la mentira más refinada? ¿Valoras la más cruda verdad? ¿Sabes cómo impedirle a la realidad manipular tu creatividad para burlar la adversidad? ¿Te acompaña la “sabiduría” en tu altar secreto y simplifica la complejidad de tus inquietudes? Invítale y no batalles solo en el valle de la indecisión, aun el mejor análisis puede llevarte a la peor calamidad, Dios en la palma de sus manos tiene esculpido el mapa de las consecuencias.