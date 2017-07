Estrella tiene plan para ganar pensión de ATP

Víctor Estrella tiene una meta inmediata que puede ayudarle a conseguir otra un poco más a mediano plazo.

La misión del tenista dominicano para este 2017 es concluir entre los primeros 70 o 60 del ranking mundial, un lugar que lo pondrá en una cómoda posición para optar por el plan de pensiones que brinda la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).



La organización que agrupa a los tenistas profesionales prevé este tipo de beneficios a aquellos jugadores que se mantienen por al menos cinco años entre los primeros 125 en su ranking mundial.



Estrella explicó a elCaribe que debido al lugar que ha tenido en el escalafón en los casi siete meses de este 2017 ya el cuarto año está sellado de cara a obtener los cinco necesarios para optar por el plan de pensión.



El dominicano se encuentra en estos momentos en el puesto número 108, pero aunque en lo que resta de este 2017caiga por debajo del puesto 125 no será descalificado para obtener los beneficios tras su retiro. “Ya clasifiqué a mi cuarto año”, afirmó Estrella. “Por el ranking que tuve en los primeros siete meses ya clasifiqué este año, porque son equis cantidad de torneos en el cuadro principal y depende de cuántos jugadores hayan clasificado también. A veces tienes que jugar 10 ATP (torneos), a veces tienes que jugar ocho, eso va a depender”.



El 2017 no es el problema. Estrella planea fajarse en lo que resta de este año, a pesar de que no tiene claro si entrará por cuarta vez seguida al afamado US Open, que será en agosto próximo.



Él se encuentra en República Dominicana, donde descansará este fin de semana para luego comenzar un proceso de preparación que le permita conseguir sus objetivos inmediatos. “Como no voy a entrar a US Open voy a jugar algunos torneos de clay (arcilla) para sacar los puntos y terminar al final del año en el número 60”, declaró. “Me queda solamente un año para lograr mi pensión. Y gracias a Dios que los torneos que defendía ya se fueron. O sea, que agarro unos cuantos torneos ahora, me va bien y termino 60 del mundo y el año que viene, en los tres o cuatro primeros meses, hago la cantidad de torneos en el cuadro principal para clasificar a mi quinto año y así poder recibir la pensión después”.



Ese es su plan. La primera raqueta nacional lució muy confiado en poder cumplir sus propósitos y dejó claro que cuenta con la salud suficiente para materializarlo.



Precisamente, no fue su mejor año en esas lides. Afrontó problemas de salud en Madrid, donde comenzó su gira, y más tarde en Turquía. De hecho, eso trajo como consecuencia que solo ganara un encuentro en casi tres meses.



Estrella aclaró que la pensión varía en razón de la cantidad de jugadores que clasifiquen por año. El monto no está claro.



Según él, el dinero acumulado cada año lo suman al final, lo invierten y luego, cuando el jugador se retira, lo empiezan a pagar.



Reveló que no es objeto de descuento de las ganancias que genera en cada certamen, sino que el fondo de pensiones es alimentado por el 3% de la bolsa que reparte cada evento.