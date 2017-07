Las autoridades aseguran que Lajún atenta contra salud

La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, dijo ayer que la decisión de la empresa Lajún Corporation de restringir el horario de depósito de desechos sólidos a los distintos ayuntamientos constituye un atentado contra la salud colectiva. La funcionaria también respaldó las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, al tiempo que exhortó a la empresa que administra el vertedero de Duquesa a mantener sus servicios y operaciones como lo venía haciendo.



Domínguez Brito advirtió recientemente que el vertedero “se mantendrá abierto por las buenas o por las malas” y que no permitirán que la basura se acumule en las casas por un tema de cualquier naturaleza que pueda afectar la salud.



Mientras que ayer el alcalde de Santo Domingo Norte (ASDN), René Polanco, advirtió que el personal de ese ayuntamiento está preparado para intervenir Duquesa, si Lajún impide que los camiones depositen la basura.



ASDN emplaza a Lajún



El ejecutivo municipal reveló que el miércoles notificaron de manera oficial a esa empresa, indicándole una serie de requisitos que debe cumplir en 30 días. Si vence ese plazo y no ejecutan, el contrato con Lajún queda automáticamente rescindido, advirtió el alcalde.



En el acto de alguacil enviado a Lajún se le ordena hacer la inversión establecida en el contrato y que debió hacerse hace 10 años, según Polanco.



Entre esas obras que debe hacer Lajún se contempla la reparación de las paredes perimetrales del vertedero, reconstrucción de las vías de acceso, instalación de un cuerpo de bomberos en la zona, e invertir el 5% de sus ganancias en las zonas aledañas. Polanco explicó que la mancomunidad está creando una organización sin fines de lucro para que asuma las operaciones de Duquesa y convertirlo en un relleno sanitario y no “en un simple botadero de basura, que es lo que existe ahí actualmente”.



La mañana de ayer se pudo notar una gran cantidad de camiones depositando los desechos sólidos en Duquesa. Algunos de los supervisores de las empresas recolectoras se quejaron de que las labores iniciaron aproximadamente a las 9:00 de la mañana, o sea, con aproximadamente tres horas de retraso.



Diputados piden poner fin al tema



Ayer, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Francisco Matos, anunció que solicitará al pleno del hemiciclo la autorización para investigar a profundidad el conflicto que sostiene Lajún con los ayuntamientos.



Refirió que solicitará una comisión bicameral para poner fin a esa problemática y consideró que si el Poder Legislativo se queda indiferente a la situación sería un acto de irresponsabilidad.



Al también legislador por la provincia de Santiago le preocupa que el Ministerio Público no haya investigado la supuesta venta de los terrenos donde está ubicado el vertedero.

Aseguró que los contratos de venta de esos terrenos nunca pasaron por ninguna de las cámaras legislativas. Dijo que los propietarios de Lajún deberían estar presos y atados de pies y manos.



Investigación de los terrenos



Sin embargo, el Ministerio Público respondió a través de una comunicación que está llevando a cabo sus propias investigaciones, para determinar con certeza la existencia o no de indicios de responsabilidad penal, en torno al caso de los terrenos donde está ubicado el vertedero de Duquesa, que involucra a la empresa Lajún Corporation.



“Debido a que las indagatorias se encuentran en pleno desarrollo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 290 del Código Procesal Penal, por el momento no es posible divulgar detalles al respecto”, expresó el procurador en el comunicado enviado a los medios de comunicación.



En el mismo documento informaron que las pesquisas están a cargo del director nacional de persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano; además del abogado del Estado y procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier.

Domingo Contreras: “Lajún debe ajustarse”

El municipalista Domingo Contreras manifestó ayer que con la entrada en vigencia del plan Dominicana Limpia, la empresa Lajún Corporation se tendrá que ajustar al marco legal, el cual se ejecutará a través de nuevas políticas en ese sector. Expresó que resulta inconcebible que una empresa tome medidas unilaterales, porque se trata de un servicio sanitario, y que cuando se ofrece ese tipo de servicio, no puede haber huelgas, ni recorte de horarios, porque todos esos elementos están penados y prohibidos para un prestador en el campo de sanidad pública.