Las plantas ideales para la temporada de verano

En este tiempo es usual ver cómo en muchos hogares adaptan pequeños jardines en sus balcones para embellecer aún más el espacio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuánta luminosidad recibe el área donde estarán las plantas. En caso de que el balcón esté expuesto al sol entre cuatro a ocho horas, los expertos sugieren elegir plantas de sol, y en caso de que sea menos tiempo, las de sombra.



Las plantas de exteriores resistentes al sol tienen un requerimiento especial, no obstante, algunas amas de casa siguen cometiendo errores, por no considerar, primero, qué tipo de planta es la que necesitan, el cuidado que requieren y si el tamaño y la forma en que crecen son las indicadas para su balcón.



Para los decoradores de interiores las mejores plantas para macetas y el exterior son las siguientes: geranios, heliotropos, lantanas, petunias, caléndulas o suculentas. Si tienes sol parcial: begonias, alyssum (o alisón) o fucsias. Para los espacios en que predomine más la sombra están: caladios, impatiens y lamium, entre otras.



Para aprovechar al máximo el ambiente, lo mejor es llenarlo de macetas de distintos tamaños, pero una al lado de la otra, para así jugar con las alturas.



Plantas resistentes al sol



Entre las plantas de sol que puedes seleccionar están: la verbena. Esta planta no requiere de mucha agua, por lo que es una buena opción para el verano.



Las de clavel, resisten tanto al sol como al frío, siendo una buena elección para los meses veraniegos, además de que aportan un buen aroma se reproducen fácilmente.



Al hablar de plantas exteriores resistentes al calor no podemos dejar de mencionar el cactus. Aunque no son muy comunes en muchos jardines, toleran muy bien las altas temperaturas.



Otra de las plantas resistentes al calor es la de geranio. Esta florece rápido y su color brinda luminosidad a los espacios. Su máximo período de floración se establece desde abril a noviembre.



Asimismo, están las petunias, especie que se puede ubicar a pleno sol, de hoja “caduca”, pero necesita un suelo con un buen drenaje. Durante el verano, es necesario que no le falte humedad al sustrato (medio en el que se desarrollan una planta). De esta forma, producirá una cantidad enorme de flores.



Para esta temporada, la lantana florece hasta el otoño, aunque durante todo el año puede permanecer con sus flores. Durante la temporada de crecimiento, es importante hacer un riego prudente, sin excesos, mientras que en cuanto al sustrato no necesita ningún componente particular, mientras su maceta le ofrezca condiciones óptimas.



También está la margarita blanca, la cual necesita pocos cuidados. Al principio de su plantación requerirá de un riego más abundante. Después y durante el verano, de dos a tres veces a la semana y una vez cada 15 días en invierno. Para que crezca sin problemas tiene que tener un buen drenaje, pues esta planta se ahoga con el estancamiento del agua.



Aunque la clavelina es capaz de crecer en zonas frías si está protegida, prefiere los climas más cálidos. Su lugar, una buena ubicación luminosa y soleada. Sus flores rojizas embellecerán tu jardín en verano. Riega con moderación y abona cada 15 días para aportarle los nutrientes que necesita. Para evitar plagas, quita las flores marchitas que atraen a los insectos.



De igual forma, otra planta de verano es la aster. Al igual que otras plantas mencionadas, esta flor llena de color debe tener un riego abundante y una ubicación soleada. Necesita que le crees en su maceta un suelo fértil y bien drenado.



Con pequeñas flores y formando pequeñas campanillas, las million bells, son una buena opción para decorar una terraza o un balcón a pleno sol . No dejes que el sustrato se seque y abónala cada semana o cada 15 días. Para estimular el crecimiento de nuevas flores, corta a menudo.

Sugerencia

A la hora de colocar en el balcón plantas de sol cultivadas en macetas, los expertos recomiendan tomar en cuenta si la variedad a elegir es resistente a los rayos del sol.