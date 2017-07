Marcha PLD

21/07/2017 12:00 AM - Claudia Fernández Lerebours

“Gobierna la opinión pública”, frase recordada del ex presidente Leonel Fernández, muy vigente hoy que el oficialista Partido de la Liberación Dominicana luce cercado en la “batalla” de la opinión pública. Pasa por un fuerte trance debido al cuestionamiento a su gestión ética a raíz del escándalo Odebrecht, que culminó una serie de casos de corrupción en sus gobiernos. Ante la crítica coyuntura, militantes de esa organización anuncian una marcha bajo el nombre de “No todos somos corruptos”. Por supuesto que no todos los peledeístas son corruptos, como no fueron corruptos todos los perredeístas ni todos los reformistas tampoco, huelga decir eso. Es una consigna inconvincente para la misión de restaurar la imagen del partido morado. Sean más sustanciosos.