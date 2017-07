El sabor femenino de la música de amargue

Luego de probar suerte con covers de temas como “Mi todo”, de Mariah Carey, la cantante dominicana Lady Janny decidió probar suerte con sus propias composiciones para fortalecer su carrera. Aunque dijo ser fiel seguidora de las letras románticas, Johanny Piñeiro, nombre de pila de la cantante radicada en Miami, resaltó que busca demostrar que la bachata cuenta con mujeres que tienen una intención de crear cosas diferentes. “Siempre dicen que las mujeres son un poquito difíciles para hacer bachata, pero la bachata en voces de mujeres se pueda hacer un poco más popular”, manifestó.



La cantante resaltó la ausencia de mujeres en la bachata actualmente, considerando que es probable que se deba a que no se apoya el talento local al igual que en otros países como Estados Unidos, México, Colombia y Perú, entre otros. De hecho, agregó que en Nueva York existe una campaña de promoción y apoyo al crecimiento de la bachata urbana, donde se han congregado nuevos talentos.



“Y creo que es algo que depende de aquí mismo, de la República Dominicana. Quizás sea que no haya un apoyo 100% al talento criollo y aquí en RD hay mucho talento; esos mismos se van fuera y explotan”, aseguró.



Lady Janny dijo a elCaribe que no quiere encasillarse como bachatera, sino como una artista tropical popular que puede abarcar varios géneros y explorar diferentes estilos, tomando en cuenta como esté el mercado musical.



De su faceta como compositora, reveló que tiene varios temas románticos escritos, con algunos de los cuales quisiera realizar colaboraciones con diferentes artistas, entre ellos, urbanos como Mark B.



Otra de sus pasiones es la actuación, aunque en un plano secundario. “Cantar y componer es mi norte, pero también me gusta actuar. Aquí en el país participé en películas como I Love Bachata y Playball”, recordó. Recientemente estuvo en una telenovela de Telemundo llamada La Fan.



Es la segunda visita que Lady Janny realiza a la República Dominicana, luego de radicarse en Miami, hace cinco años.