La selección de los nuevos jueces

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) presentó los resultados del proceso de selección de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) y sus suplentes y de los miembros faltantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). No se obtuvo el resultado ideal, pero sin dudas se dio un paso de avance frente a procesos anteriores, tanto a nivel del procedimiento utilizado como de la decisión final. Esta vez el CNM atendió una de las principales demandas de la sociedad dominicana, relativa a que en la integración de las Altas Cortes se tuviera en cuenta, no el reparto partidario, sino el fortalecimiento de la institucionalidad del país.



Como punto de partida se destaca la aprobación de un reglamento más avanzado que el definido por los consejos anteriores. Fue especialmente importante la transmisión de las entrevistas a los candidatos, así como las informaciones sobre sus perfiles proporcionadas a través de la web. El público tuvo la posibilidad de objetar candidaturas y de realizar preguntas en el proceso de entrevistas. Para futuros trabajos del CNM, se deben mejorar diversos aspectos de la metodología, como el de un mayor plazo para el conocimiento y decisión sobre las objeciones presentadas, una mayor transparencia del proceso de deliberaciones y una mejor definición de los criterios para la selección.



Fue un logro que no se seleccionaran a los miembros anteriores del TSE, pues las objeciones y críticas a los que se postulaban nuevamente fueron bastantes amplias. Para el TSE se escogieron jueces que en su mayoría tienen experiencia electoral. Al mismo tiempo se respetó el equilibrio de género, integrando dos mujeres entre sus miembros. Aunque hubo críticas de vínculos partidarios de algunos de los seleccionados, esta vez, a diferencia del pasado, este elemento no fue el determinante. Por otro lado, se respetó el escalafón al escoger jueces de carrera a la SCJ que eran jueces de corte. Lamentablemente en este caso no se tuvo en cuenta la paridad, pues de los cuatro jueces solo se seleccionó una mujer.



La sociedad debe dar una oportunidad a estos nuevos jueces para que desde el TSE y desde la SCJ, demuestren su compromiso de actuar acorde al marco legal dominicano. Estos nuevos miembros de las Altas Cortes deben llegar a sus cargos conscientes de que su principal lealtad es con la Constitución y las leyes. Se espera de ellos una absoluta independencia en sus actuaciones, tanto de interese políticos como económicos, y su apego a los mejores intereses de la nación. Corresponde a la ciudadanía permanecer vigilante del accionar de estos nuevos magistrados.