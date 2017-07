Bennington, la voz de una generación

Chester Bennington, vocalista de la banda de rock Linkin Park, fallecido a los 41 años en un aparente suicidio, fue la voz poderosa e iracunda con la que se identificó toda una generación, la amante del nu-metal, el estilo que mezclaba rap y metal a comienzos del siglo XXI. Su voz tan particular fue una de las más imitadas por músicos contemporáneos, pero ninguno de sus coetáneos logró desenvolverse con la misma comodidad en géneros diversos como el rock alternativo, el grunge e incluso el pop.



“Literalmente, el talento más impresionante que he visto en directo en mi vida. Una bestia vocal”, dijo sobre él la cantante Rihanna en su perfil de Instagram.



Linkin Park es una de las bandas de rock alternativo estadounidenses más reconocidas de las últimas décadas. El disco Hybrid Theory, que incluía canciones como “In the End” o “Crawling”, se publicó el 24 de octubre de 2000 y vendió más de diez millones de unidades solo en EE.UU. Tras aquel hito, siguieron Meteora (2003), Minutes to Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) y One More Light, editado este mismo año. Ese último trabajo, más orientado a la música electrónica y el pop, se lanzó el 19 de mayo. La banda de rock, que ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado dos Grammys, se benefició en su momento del auge de la cadena MTV como referencia, “si colocabas un vídeo allí, tenías garantizado que tu música se conociera”, indicó el guitarrista Brad Delson a Efe en 2015. Pero también se coronaron como reyes de Youtube y sus vídeos superaron de largo las 1.000 millones de reproducciones.



Además de su éxito con Linkin Park, Bennington formó su propio grupo, Dead by Sunrise, en 2005, y trabajó frecuentemente con la banda Stone Temple Pilots, para los que ejerció como cantante entre 2013 y 2015.