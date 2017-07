Crean móviles que no necesitan baterías

El teléfono móvil sin batería aprovecha las pequeñas vibraciones en el micrófono o el altavoz que se producen cuando alguien está manteniendo una conversación por teléfono. Un equipo de investigadores de la Universidad de Washington (EE. UU.) ha inventado un móvil que no requiere de baterías. En su lugar, el teléfono recolecta los pocos microwatios de potencia que requiere para funcionar de señales de radio o la luz del ambiente. El invento ha sido publicado en la revista Proceedings of the Association for Computing Machinery on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies. Para probar la eficacia del prototipo y que puede recibir y transmitir voz y comunicarse con una estación base, los investigadores realizaron varias llamadas de Skype usando este móvil sin batería hecho de componentes comerciales.



Para conseguir que el teléfono no consumiera casi energía, tuvieron que eliminar el proceso de conversión de señales analógicas que transmiten el sonido en datos digitales que la mayoría de teléfonos inteligentes posee.