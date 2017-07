Félix Benítez Rexach - 5

El 22 de diciembre de 1948, El Caribe, en primera plana, publicó una reseña que tituló “Familias humildes pierden todo por obra draga monstruo del Ozama”, y señalaba que socavaba casas día y noche. Un poblador declaró que “un día de estos, amaneceremos aplastados por los terraplenes y las enormes piedras que amenazan desprenderse de la cantera. La draga es un monstruo que forma un terremoto en Brooklyn (barrio a orillas del Ozama). No hemos dormido desde hace más de un mes. Los nervios acaban con nosotros.” Era un largo artículo, en el que varios residentes se quejaban, y uno de ellos indicó que “el ingeniero Benítez, contratista de la obra, nos ordenó que desalojáramos nuestras casas, pero, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos un centavo para mudarnos, ni podemos conseguir casa, ni mucho menos podemos abandonar nuestros ajuares y poner a nuestros chiquitos a la intemperie”. Las quejas de los residentes seguían y seguían.



Al día siguiente, 23 de diciembre, un editorial decía: “La draga devora a Brooklyn”, en uno de cuyos párrafos se leía que “no sabemos si, de acuerdo con los contratos que rigen la obra del puerto, esta tarea toca al contratista de las obras del puerto o a la autoridad pública, porque el contratista no recibe a la prensa. Pero el asunto debe solucionarse por uno u otro órgano, para devolver tranquilidad y seguridad a los humildes habitantes de ‘Brooklin’.”



Y, como colofón, dos Foros Públicos el 24 de diciembre, titulados “Víctimas de la draga” y “No recibieron ayuda”, firmados por residentes de La Francia, Villa Duarte, Ciudad Trujillo, en que los firmantes se quejaban de la draga.



¿Qué pasaba entre Trujillo y Benítez en esos días? No se necesita especular mucho para determinar que algo quería Trujillo de Benítez, o algún plan secreto tenía el mandatario. Revisando la prensa de esos días, no encontramos ningún otro señalamiento a Benítez o a la draga, no encontramos ninguna obra de caridad del Benefactor de la Patria para satisfacer las necesidades de los pobres reclamantes, como era su costumbre, así que debe haber sido un pleito pasajero, en el que Trujillo debe haber salido ganancioso.

El 15 de julio de 1955, Año del Benefactor de la Patria, Benítez escribió una carta a Trujillo informándole que era “necesario construir un buen número de bloques de concreto para protección del Rompeolas del Este de Haina.” Indicaba que lamentaba “mucho molestar a usted con asuntos de esta Naturaleza –pero como yo no tengo poder para resolver el problema—es mi deber recurrir a usted”. Seguía diciendo que el “problema se reduce a que “Astilleros Dominicanos Gibbs” destruyeron el camino que yo construí el cual daba acceso al rompeolas y como está la situación no pueden transportarse los materiales que se requieren.” Para terminar, escribió: “alguien con poder debe ordenar a “Astilleros Dominicanos Gibbs” a que repongan la comunicación con el rompeolas –construyendo un nuevo Camino por aquellos terrenos que según entiendo pertenecen a “Astilleros Dominicanos Gibbs.” Se despedía indicando que “quedo a su mandar su fiel amigo y leal servidor, F. Benítez Rexach”. La carta estaba escrita en un papel timbrado en cuyo membrete indicaba que era “ingeniero y constructor”, y se ha respetado la capitalización de las palabras así escritas por el firmante.



El 4 de abril de 1961, El Caribe publicó un editorial titulado “El dragado del Yuna”, en que señalaba que “día a día se abren nuevos horizontes a las riquezas potenciales de las regiones del país. Mediante la utilización de los grandes recursos naturales del territorio nacional, el Gobierno dominicano viene empeñado en la realización de nuevas obras que propendan a incrementar poderosamente la economía nativa mediante la apertura de nuevas fuentes de producción y de trabajo… A las grandes realizaciones de tipo agrícola e industrial logradas en la presente Era, viene a sumarse ahora un nuevo proyecto que pondrá en ejecución el Gobierno con miras a facilitar el desagüe del caudaloso río Yuna, a fin de lograr la recuperación de dos millones de tareas de terrenos, hoy cubiertas por las aguas de dicho río, en forma tal que imposibilita los cultivos… Con un ambicioso proyecto, en cuya realización se invertirán unos 50 millones de pesos, vendrán a ser hábiles para el cultivo de la caña y para el fomento del ganado grandes extensiones de tierra en la provincia de Samaná”. Siguen otros párrafos de alabanza al régimen.



En la documentación consultada, encontramos la copia de un telegrama del 4 de abril de 1961, que textualmente dice: “Ciudad Trujillo. Abril 4 (UPI). El gobierno anunció que pondrá en ejecución un proyecto mediante el cual se rehabilitará una extensa zona del noreste del país, actualmente anegadiza. La obra, que según las autoridades costará no menos de 50 millones de dólares, resolverá el problema de las inundaciones del Río Yuna, el más caudaloso del país, que nace en el Valle Constanza y desemboca en la Bahía de Samaná. Se dragará, a lo largo del curso del Yuna, un canal de 55 metros de ancho y seis de profundidad, para que las aguas del río corran libremente, hasta que se desagoten las tierras de la región y pueda iniciarse su explotación. También existe el propósito de construir otros dos canales para el desagüe de afluentes del Yuna y un puerto en Santa Paula, así como extender las vías del ferrocarril hasta Santa Paula”.



Ese cable fue objeto de una publicación en la prensa nacional.



En el editorial que citamos no se menciona el nombre de Benítez Rexach, pero llama la atención que la noticia de la ejecución de un proyecto en la República Dominicana mereciera la atención de la prensa extranjera. Se colige la mano de Benítez Rexach, tan proclive a una autovaloración exagerada. Además, estas consideraciones de Rexach acerca del dragado del Yuna se repitieron muchos años después, en 1969, año en que encontró quien aclarara que el proyecto tan pomposo adolecía de faltas graves de ingeniería, lo que reseñaremos en una Página futura.