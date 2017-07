Festival de Cine Infantil reconoce a 11 niños actores

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, encabezó el jueves la inauguración de la duodécima versión del Festival Internacional de Cine Infantil Santo Domingo 2017 (FICI), que está enfocado en la promoción del entretenimiento familiar y el cuidado del medio ambiente. El evento, organizado por la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD), desarrollará un amplio programa de actividades hasta el miércoles 26 de julio en las salas del Palacio del Cine de Sambil y Ágora Mall, en Santo Domingo; y Terra Mall, en Santiago, en dos tandas, 4:00 y 6:00 de la tarde, a un costo de 50 pesos por persona.



Este año cuenta con invitados especiales como el director de cine Andrés Waissbluth y el actor estadounidense de origen dominicano Jaden Michael, conocido por participar en la película Wonderstruck, de Amazon Films. En los días del festival se proyectarán 18 películas, cortos y documentales, las cuales competirán por el premio Margarita de Oro en varias categorías.



Durante la apertura participaron las directoras del FICI, Isabel Turul; y de la BIJRD, Dulce Elvira de los Santos; además, el actor Jaden Michael y en representación del jurado, Alfredo Reinoso. En el acto, la Vicepresidenta reconoció a 11 niños y jóvenes actores dominicanos por su participación en diferentes producciones cinematográficas y festivales.



Los galardonados son: Wilfredo Read Román, Víctor José Pintor, Carlos Báez, Uriel Ureña, Carlos Suazo, Javier José Santana, Leury Brand, Akuarela Mercedes, Sonny Kely, Erick Vásquez y Jaden Michael, quienes participaron en filmes como Enigma, Primero Enero, No Hay Más Remedio, Los Fabulosos Ma’ Mejores, Girasol, Del Color de la Noche: Historia de Peña Gómez, ¡Y…a Dios que me Perdone!, A orillas del Mar, Reinbou y Wonderstruck.



La cartelera del FICI incluye películas, cortos y documentales, entre las cuales están La tropa de trapo en la selva del arcoíris (España), Quatsch (Alemania), y Un caballo llamado Elefante (Chile).



Los documentales El cambio climático, de Mozambique; Basura o recursos, de República Dominicana; Chabelito y el canal de Panamá, de Panamá, Spiderman Homecoming y Los Pitufos: la aldea perdida, de Estados Unidos.



De Argentina los films Mi mamá Lora, Caídos del mapa, El inventor de juegos, Anida y el circo flotante, Elena y las sombras, Los Ases del corral, Olas del cielo, Peter plástico, Donde vive Jobito y el documental Metamorfosis, de México.



De Francia, figuran las cintas Los cuentos de la noche, Yellowbird y La tortuga roja. Así mismo se proyectará Sniff the dog y Mister twister class of fun, de Países Bajos.

Programación incluye varios talleres y charlas

Desde el 20 al 22 de julio, la Dirección General de Cine (DGCine) ofrecerá el taller “Interpretación para niños”, dirigido por las actrices Nuria de Luna, de España, y Karina Moscol (hispano-peruana), de 2:00 a 6:00 de la tarde en el aula Múltiple de la BIJRD. En ese mismo espacio, del 24 al 26 de este mes, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, se llevará a cabo el taller “Cómo armar un set de películas”, a cargo de la directora de arte y diseñadora de producción dominicana Giselle Madera. También, a las 3:00 p.m., Fiora Cruz Carretero, cineasta y actriz dominicana tendrá un conversatorio sobre el cine dominicano en el auditorio La Trinitaria de la BIJRD. Mientras que el 25 y el 26 de julio, el cineasta dominicano Iván Herrera realizará el taller “Cuadro a cuadro”. Este año el FICI incluirá una programación por el planeta Tierra