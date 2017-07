¡Inesperadamente!

Viajamos al mundo de los recuerdos cuando parece que no hay manera de lograr los sueños y vivir tiempos mejores. Por eso hasta nos atrevemos a amar en pasado y descuidar la realidad. Olvidamos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y…

El pasado se compone de sombras, el futuro de estrellas por descubrir y para llegar allí necesitamos mirar al blanco del supremo llamamiento, las sombras no dejarán de perseguirte, por ello corre, avanza veloz, la sombra que no ves, no existe, los…