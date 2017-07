Irving se quiere ir de los Cavaliers de Cleveland

CLEVELAND. Kyrie Irving quiere irse de Cleveland. Dos personas al tanto de la información indicaron que el estelar armador solicitó a los Cavaliers que lo traspasen a otro equipo. Irving hizo el pedido la semana pasada al dueño Dan Gilbert, indicaron las personas que hablaron ayer con The Associated Press con la condición de no ser identificadas debido a que los equipos no quieren formular comentarios sobre las exigencias del astro.



ESPN fue el primer medio en divulgar la solicitud de Irving.



Cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas, Irving ha estado las últimas seis temporadas con los Cavs, que le tomaron con la primera selección del draft de 2011. Tras padecer lesiones, el jugador de 25 años se ha convertido en uno de los armadores más destacados de la NBA.



Irving está bajo contrato por dos temporadas más con los Cavaliers, sumidos en un tumultuoso descanso de verano tras sucumbir ante Golden State en la serie final de la liga.