“Me incliné por las artes por determinación del universo”

Amante de la vida, muy espiritual, curiosa, artista a tiempo completo. Su obra ha dejado huellas, plasmando su esencia a través de la multicultural en lugares como Puerto Plata, México, Venezuela, Belice, Taiwán, Estados Unidos y países de Europa. Su quehacer parte de un concepto de identidad auténtica e irrepetible de nuestra dominicanidad, utilizando materiales únicos que conectan al ser con su entorno, la naturaleza y sus dimensiones. Su trabajo parte de estructuras y pensamientos alegóricos a la arquitectura, utilizando materiales de trabajo como la plata, papel, lienzos, madera, cerámica, metales y acrílicos. Estudió Bellas Artes e Ilustración en Altos de Chavón, Diseño Gráfico y Publicidad en la Universidad Católica de Ávila vía SEAS. Durante unos 10 años participó en talleres de Performance Art en diferentes partes del mundo. Y siempre ha continuado su formación profesional de manera empírica en las áreas de Museografía, Montaje, Curaduría y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales.

¿Por qué elegiste Santiago y Puerto Plata como referencia principal para tus manifestaciones artísticas?

En esta ocasión he elegido como referente Santiago y Puerto Plata por los días tan lindos e intensos que viví en ambas ciudades, por la gente tan maravillosa que las habita, por su belleza, por su geografía, por su movimiento artístico, cultural, histórico y por todo lo aprendido.



¿Has encontrado el apoyo que mereces en tu país?

Pensar en eso no es bueno para el alma. No hay que pensar que uno merece esto o aquello, hay que aceptar y agradecer. Estoy agradecida, hay que aprender a confiar en la vida y en lo que uno puede lograr con lo que le toca.



¿Qué mensaje buscas mandar con tus obras?

Quiero recordarnos que somos únicos y especiales.



¿Qué acontecimientos te han marcado como artista?

Conocer a Joan Duran y haber sido parte de Landings Proyect, cambió mucho mi manera de ver y hacer arte, mi postura se volvió más seria y profunda. Pero han sido tantos los momentos importantes que no tengo uno favorito.



En el plano internacional ¿cuál ha sido el apoyo a tu obra?

He recibido apoyo tanto de instituciones como individuos de una manera muy austera. Para mis viajes a Washington y Taiwán recibí apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado dominicano, así como del propio Gobierno taiwanés, gracias a Magda Rodríguez y Julio César Valentín. Para mi participación en Costa Rica recibí apoyo de la compañía aérea COPA. Para Venezuela fue una invitación y un aporte directo del Gobierno venezolano. También he recibido apoyo de amigos coleccionistas que han comprado mi obra en un momento crucial. La mayoría de las veces, el mayor apoyo para mis viajes lo he recibido de mi familia y de mí misma, que he trabajado incluso en otros oficios para ahorrar y poder representar mi país en el extranjero. Pocas cosas me han llegado en bandeja como ofrecimiento.



Entre la pintura, diseño gráfico, Tramsoms, mosaicos, joyas, u otra obra que realices ¿dónde entiendes que está tu mayor fuerte?

Quiero pensar que mi mayor fuerte precisamente es la versatilidad, ya que lo que más me gusta hacer es fusionar, trabajar en equipo, experimentar con los diferentes medios y disciplinas, transitar por los distintos roles y oficios. Disfruto mucho todo el proceso creativo y organizar el proyecto desde la selección del tema hasta la puesta en escena.



¿En cuáles convenciones, cursos, diplomados, presentaciones artísticas has llevado tus obras?

He presentado mi obra en más de 60 actividades dentro de mis campos de estudio, en el país y en el extranjero. A veces, me limito a mencionar sólo las ciudades tales como La Romana, Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago en la República Dominicana; San José de Costa Rica, New York, Miami, Washington de Estados Unidos; Caracas y Choroní en Venezuela; Taipei- República de China, Taiwán, Distrito Federal México, La Habana en Cuba, Belice, Barcelona, España, entre otras.



¿Cuáles colecciones de arte has realizado desde el año 2001?

Estoy trabajando profesionalmente desde 2001. En 2005 empecé a hacer colecciones de Casitas Victorianas Caribeñas, desde entonces he presentado tres colecciones con este tema. Otras colecciones que he presentado, por ejemplo, es de “Muñecos, Títeres y Recortables”, representaciones de personajes, y estereotipos nacionales e internacionales. También en joyería presenté, a través de la producción de 3minitas, mi primera colección formal de joyas “Florecer”, el año pasado. Entre otras.



¿De qué manera entiendes que tus obras de arte impactan a nuestra sociedad hoy día?

Yo entiendo que cada pieza tiene su propia naturaleza y le habla diferente a la sociedad. En Casita del Alma he percibido que la gente la siente con el corazón, que toca sus recuerdos y que llama a rescatar y cuidar lo nuestro, desde nuestras casas patrimoniales hasta nuestros valores familiares y sociales.



¿Faltaría algo en la vida de Caryana Castillo para estar completa, feliz o en paz?

Cada día hay que trabajar el interior, ninguno de esos estados se alcanza obteniendo algo externo. Tengo toda la vida para cada día alcanzar la completitud, alcanzar la felicidad, alcanzar la paz

Consideración

Entiendo que las propuestas que he presentado no me pertenecen, en el sentido de que los símbolos, ideas, historias, emociones y preocupaciones humanas relevantes nos pertenecen a todos”.

Trabajos

He generado proyectos propios, aunque a la vez colectivos, como es el caso del Movimiento Amor al Arte, donde destaca el trabajo y colaboración de Yokaira, una de mis compañeras de labor”.