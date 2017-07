Patriota y villano, héroe y tirano (VII)

Andrés J. Montolío describe en su escrito “De Heureaux y otros temas políticos”, lo que sigue: “Cuando deshechos los partidos y en el destierro sus antiguos directores, (Lilís) … desplegó, como una bandera de combate, las energías de que estaba admirablemente dotado. A los que pudo atraer sin grandes esfuerzos les dio pan, y a los más remisos les colmó de honores. Al convencerse de que el oro es la palanca más poderosa en el mundo, y se le dijo al oído que era fácil conseguirlo, se olvidó de sus ejecutorias de restaurador, y para desventura de la República, resucitó a Harmont, y con esta resurrección se inició la era de los empréstitos, no para pagar las deudas de la Nación, o enjugar sus déficits o destinarlos al fomento y riqueza del país y hacerlos reproductivos … ”.



“Implacable en sus odios, jamás perdonó a quienes le volvieron las espaldas después de enriquecerles, pero dio carácter legal a la rapiña pan favorecer a cuantos, sumisos, celebraban como juglares impúdicos las ruidosas fiestas de Bizancio. Y cual un coro de doctores de zarzuela, los manumisos de la miseria exclamaban gozosos: el general está engañando a esos blanco. . .”



“¿A cuánto asciende la deuda de la República Dominicana, interroga D. Maximiliano C. Grullón? Nadie puede contestar a esta pregunta, porque las finanzas de la Nación no han tenido dirección alguna, a pesar de haber tenido Ministros y Contadores de Hacienda funcionando como tales. Estos fueron nombrados con el único objeto de engañar al pueblo, pues estaban obligados a suscribir la serie interminable de expedientes en materia económica y fiscal, realizados por el general Heureaux, como plan rentístico, único seguido por él durante el tiempo de sus varias administraciones. Dichos empleados de Hacienda eran puramente nominales. Los desatinos por y absurdos inconcebibles, cometidos por ese hombre en todo lo concerniente a los asuntos económicos y financieros del país, no parecen sino la obra de un cerebro enfermo, cerrado por completo a toda comprensión y a toda luz capaz de iluminarlo. Ignoraba el general Heureaux aun los principios más elementales en materias económicas. Narrar la historia de sus errores a nada conduce; pero sí les dirá a todos aquellos que creían dotado a dicho mandatario de un talento que todo lo abarcaba, que no se ha visto jamás a otro gobernante regir los destinos de un pueblo incurriendo en errores semejantes a los cometidos por él. Su obra se consumó. Destruyó la fortuna pública y redujo al pueblo a la miseria y al hambre”. . . “Como los empréstitos se contrataban a las operaciones fiscales se realizaban bajo la mas rigurosa reserva en sus detalles, el pueblo dominicano nunca supo en que forma se comprometían los intereses nacionales ni a cuánto ascendían los compromisos contraídos.. . . .” “Hay que levantar el crédito público completamente aniquilado por el derroche y la falta de cumplimiento en el pago de las anualidades. Hasta el Último momento se llevaba de la mano a la República, de mercado en mercado, pidiendo una limosna, y ofreciendo en garantía (la nación)…